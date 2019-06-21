ЗС НО одобрило изменения в региональный бюджет на 3,3 млрд рублей Экономика

Заксобрание Нижегородской области одобрило изменения в региональный бюджет на 3,3 млрд рублей. Решение было принято на заседании 20 июня 2019 года.

В соответствии с законопроектом, будут увеличены налоговые доходы областного бюджета на 2 млрд 317 млн рублей – в связи со значительным увеличением поступлений за январь-май 2019 года по сравнению с поступлениями за аналогичный период прошлого года: налога на прибыль (120,7%), налога на доходы физических лиц (111,7%), акцизов на пиво (116,2%) и налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения (115,1%).

Безвозмездные поступления из федерального бюджета вырастут более чем на 1 млрд рублей. Из них большая часть средств – почти 817 млн. рублей – на строительство автомобильной дороги Нижний Новгород – Шахунья – Киров на участке Неклюдово-Золотово в городском округе Бор. На государственную поддержку субъектов РФ – участников национального проекта "Повышение производительности труда и поддержка занятости" будет направлено 112,4 млн. рублей. На строительство, реконструкцию, ремонта и приобретение (выкуп) объектов образования будет выделено 79,5 млн. рублей.

Дополнительные расходы областного бюджета будут направлены, в частности:

- на увеличение резервного фонда правительства с целью оказания финансовой помощи муниципалитетам – в сумме 500 млн. рублей.

- на возмещение транспортным предприятиям выпадающих доходов, возникающих от перевозки льготных категорий граждан, учащихся, студентов, в связи с изменением методики компенсации выпадающих доходов – в сумме 253 млн. рублей;

- на возобновление работ по завершению объектов, расположенных на территории ЖК "Новинки Smart City" – 230 млн. рублей;

- на реализацию проекта по поддержке местных инициатив в соответствии с поданными заявками от муниципальных образований – в сумме около 115 млн. рублей;

- на проведение текущего ремонта учреждений образования, культуры и здравоохранения - в сумме 111,2 млн. рублей;

- на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации для строительства девяти дошкольных образовательных организаций в Нижнем Новгороде – в сумме около 80 млн. рублей;

- на развитие территории Парка Победы на набережной Гребного канала в Нижнем Новгороде – 56,2 млн. рублей;

- на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт Театра юного зрителя, Театра кукол и Театра драмы им. М.Горького в целях участия в отборе на получение средств федерального бюджета в рамках национального проекта "Культура" - 50 млн. рублей;

- на проведение ремонтных работ в 200-х школах в рамках подготовки к новому учебному году- 40 млн. рублей;

- на проведение работ по текущему ремонту учреждений культуры Нижегородской области - 40 млн. рублей;

- на проведение работ по текущему ремонту учреждений здравоохранения – на 31 млн. рублей.

"Сегодня происходят очень позитивные изменения. В связи с поступлением налоговых доходов сверх ожидаемого мы увеличиваем доходы бюджета на сумму более 3,3 млрд. рублей. Их них 2,3 млрд. рублей – наши дополнительные налоговые поступления и 1 млрд. с небольшим – дополнительные федеральные поступления. Из наиболее крупных направлений расходования средств можно отметить более 800 млн. рублей – на строительство участка Неклюдово-Золотово Кировской трассы в Борском районе, 500 млн. рублей – на финансовую помощь муниципальным бюджетам по разным направлениям, в том числе Дзержинску после случившихся взрывов, многим муниципалитетам по долгам за газоснабжение", - рассказал председатель комитета Законодательного Собрания по бюджету и налогам Александр Шаронов.

С учетом предлагаемых изменений основные параметры областного бюджета на 2019 год составят:

доходы 171,5 млрд. рублей (увеличение составит около 3,3 млрд. рублей);

расходы 182,4 млрд. рублей (увеличение составит около 3,6 млрд. рублей);

дефицит – 10,9 млрд. рублей (увеличение составит около 300 млн. рублей).

Проект изменений в закон "Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" рекомендован к принятию в двух чтениях на заседании Законодательного Собрания 27 июня.