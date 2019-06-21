Суд обязал оператора "НАТАЛИ ТУРС" выплатить нижегородцам неустойку и штраф за несостоявшийся тур Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Кстовский городской суд Нижегородской области обязал ООО "Панорама Тур" (туроператор торговой марки "НАТАЛИ ТУРС") выплатить потребителям неустойку штраф за несостоявшийся тур. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора, которое выступило истцом в суде.

В управлении пояснили, что одним из условий договора между туроператором и потребителем являлось осуществление чартерного рейса в страну прибывания туриста. Однако данный рейс отменили, в связи с чем тур не состоялся.

При этом ООО "Панорама Тур" не удовлетворило требование потребителя о возврате средств за несостоявшиеся условия договора.

Суд принял решение взыскать с туроператора более 140 тысяч рублей. В эту сумму входят средства за тур, неустойка, моральный вред и штраф.