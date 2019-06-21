Суд обязал оператора "НАТАЛИ ТУРС" выплатить нижегородцам неустойку и штраф за несостоявшийся тур

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Кстовский городской суд Нижегородской области обязал ООО "Панорама Тур" (туроператор торговой марки "НАТАЛИ ТУРС") выплатить потребителям неустойку штраф за несостоявшийся тур. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора, которое выступило истцом в суде.
В управлении пояснили, что одним из условий договора между туроператором и потребителем являлось осуществление чартерного рейса в страну прибывания туриста. Однако данный рейс отменили, в связи с чем тур не состоялся.
При этом ООО "Панорама Тур" не удовлетворило требование потребителя о возврате средств за несостоявшиеся условия договора.
Суд принял решение взыскать с туроператора более 140 тысяч рублей. В эту сумму входят средства за тур, неустойка, моральный вред и штраф.
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