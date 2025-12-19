Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
19 декабря 2025 07:00 Общество
Почти 3 тысячи народных дружинников помогают нижегородским полицейским

Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Почти 3000 народных дружинников и три общественных объединения помогают полиции Нижегородской области в обеспечении общественного порядка. Об этом на пресс-конференции в НОИЦ сказал начальник управления охраны общественного порядка регионального ГУ МВД России полковник полиции Александр Азовцев.

По словам полковника, взаимодействие полиции с органами власти и другими силовыми структурами улучшило ситуацию на улицах. За 11 месяцев 2025 года в регионе зарегистрировано снижение уличной преступности на 18,5%. В частности, количество грабежей сократилось на 35,8%, причинений тяжкого вреда здоровью — на 23,4%, средней тяжести — на 25,3%, убийств — на 3,8%, угонов автомобилей — на 15,2%.

В то же время зафиксирован рост на 5,5% преступлений, совершенных на улицах и в общественных местах лицами в состоянии алкогольного опьянения. При этом на 4,1% снизилось число противоправных действий, совершённых в отношении пьяных граждан.

Существенную помощь полиции оказывают и народные дружины. В регионе действует 85 таких формирований, объединяющих 2950 человек. Совместно с полицейскими они более 10 500 раз выходили на охрану общественного порядка. С их участием задержано свыше 140 подозреваемых в совершении преступлений и почти 1800 нарушителей административного законодательства.

Александр Азовцев отметил, что в профилактике правонарушений активно используются камеры видеонаблюдения системы "Безопасный город". Сейчас в области функционирует 23 051 камера, и их число продолжает расти.

Полковник также призвал нижегородцев соблюдать меры личной и имущественной безопасности, особенно в период новогодних праздников. Он напомнил, что при невозможности обратиться в полицию лично или по телефону, сообщение о преступлении можно передать через терминалы экстренной связи, водителей такси, лифты или сотрудников ближайших магазинов.

Ранее сообщалось, что около 120 преступлений в Нижнем Новгороде помогли выявить дружинники и казаки.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

