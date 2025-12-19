Автоэксперт Лигачёв призвал пассажиров не пренебрегать ремнями безопасности Общество

Фото: с сайта ru.freepik.com

Автоэксперт Константин Лигачёв призвал пассажиров, находящихся на заднем сиденье автомобиля, не пренебрегать ремнями безопасности. По его мнению, это критически важно для предотвращения серьёзных травм в случае ДТП.

Лигачёв отметил, что ремни безопасности играют важную роль в обеспечении безопасности пассажиров. Они защищают от резких нагрузок, возникающих при столкновении. Например, водитель защищён подушкой безопасности, а ремни на заднем сиденье не позволяют пассажирам удариться о переднее кресло и получить травмы.

"Это всё рабочие варианты и в большинстве случаев спасают. Некоторым неудобно, что ремень натирает. Ехать лучше с дискомфортом, но живым и здоровым", — подчеркнул эксперт в разговоре с 360.ru.

Лигачёв поделился личным опытом. Несколько лет назад он ехал с детьми на заднем сиденье, когда другой водитель резко выехал на его полосу. Благодаря ремням безопасности дети не пострадали, а просто "повисли" на них. Эксперт отметил, что это гораздо лучше, чем вылететь через лобовое стекло и получить травмы от столкновения.

ГИБДД также подтвердила важность использования ремней безопасности. За десятилетия их применения было доказано, что ремни значительно снижают риск гибели в ДТП. Исследования показывают, что их использование снижает вероятность гибели водителей и пассажиров на передних сиденьях почти на 50%, а на задних — на 25%.

