Общество

Движение на улице Архитектора Харитонова ограничат до ноября 2026 года

18 декабря 2025 19:30 Общество
Движение на улице Архитектора Харитонова ограничат до ноября 2026 года

Фото: мэрия Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде временно ввели ограничения для автомобилистов на улице Архитектора Харитонова. Об этом сообщили в городском дептрансе. 

До 23:59 10 ноября 2026 года движение транспорта будет затруднено в районе дома №2. Причиной стала необходимость проведения ремонтных работ.

Для удобства водителей организован объезд по прилегающим улицам. Власти призывают учитывать изменения при планировании маршрутов.

Ранее сообщалось, что часть улицы Ильинской останется закрытой для транспорта до 31 декабря.

Ремонтные работы Транспортные ограничения
