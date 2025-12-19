Около 23 тысяч нижегородцев подхватили ОРВИ за неделю Общество

Фото: Александр Воложанин

Почти 23 тысячи новых случаев острых респираторных вирусных инфекций зарегистрировано в Нижегородской области за период с 8 по 14 декабря. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

По результатам лабораторного мониторинга, проведённого среди 21 тысячи обследованных, наибольший уровень заболеваемости зафиксирован среди детей в возрасте от 3 до 6 лет, а также в возрастной группе от 7 до 14 лет.

Основным возбудителем вирусных инфекций на прошлой неделе стал грипп типа A(H3N2). В целом, грипп составил 57,1% от числа всех выявленных вирусных заболеваний. Кроме него, у пациентов диагностировали риновирусы, РС-вирусы, метапневмовирусы, аденовирусы, бокавирусы, вирус парагриппа и микоплазму.

На фоне роста заболеваемости в регионе частично приостановлен образовательный процесс в 9,1% учебных заведений. Полностью закрыты на карантин 18 школ и 3 детских сада.

В образовательных учреждениях введены профилактические меры: регулярная дезинфекция помещений по специальному санитарному режиму, проведение утренних фильтров, использование бактерицидных облучателей и усиленное проветривание.

В нижегородских медучреждениях также действуют ограничительные меры: введён масочный режим, организовано разделение потоков больных, усилены санитарные обработки. Посещение пациентов родственниками временно запрещено.

Ранее сообщалось, что пик заболеваемости гриппом в Нижегородской области ожидается в начале 2026 года.