Нижегородцы отправили на Донбасс более 4,5 тонн помощи и новогодние подарки Общество

Фото: АНО "Волонтерский центр Нижегородской области"

Из Нижнего Новгорода на Донбасс отправили большую партию гуманитарной помощи. Колонна из трёх машин выехала 18 декабря, везя более 4,5 тонн самого необходимого для мирных жителей, военных и социальных учреждений на новых территориях.

Эту акцию организовали вместе Волонтёрский центр Нижегородской области, региональный штаб движения #МЫВМЕСТЕ, "Волонтёры Победы", патриотический центр "Авангард" и участники программы "Герои. Нижегородская область". Главная цель — поддержать тех, кто сейчас особенно нуждается в заботе и внимании, особенно в преддверии Нового года.

В сборе помощи участвовали сотни неравнодушных нижегородцев, предприниматели, предприятия региона и соседские центры города. Груз включает продукты, одежду, посуду, медикаменты, средства гигиены, а также специализированное снаряжение и новогодние подарки.

Часть гуманитарной помощи направлена в пункт временного размещения в Харцызске, где находятся переселенцы из освобождённых населённых пунктов. Эту партию сопровождают участники программы "Герои. Нижегородская область".

Для военнослужащих подготовили не только предметы первой необходимости, но и маскировочные сети, нашлемники, а также детали для техники, изготовленные с помощью 3D-печати. Помимо этого, каждому бойцу передан сладкий новогодний подарок от нижегородцев.

Отдельное внимание уделено адресной помощи ветеранам Великой Отечественной войны. "Волонтёры Победы" подготовили персональные подарки для 30 харцызских ветеранов, которые будут вручены лично. Также гуманитарный груз направлен в местный детский дом и Дом инвалидов. Для детей собрали одежду, обувь, школьные принадлежности, развивающие игры и сладости, а для учреждений — продукты, лекарства и средства гигиены.

"Мы объединяем усилия всех активных нижегородцев, организаций, добровольческих объединений, чтобы помочь и тем, кто защищает Родину на передовой, и мирным жителям, особенно детям и пожилым людям, которые оказались в трудной ситуации. Очень важно, чтобы они почувствовали, что о них помнят, особенно в канун Нового года", — отметила генеральный директор Волонтерского центра Нижегородской области Мария Самоделкина.

Ранее сообщалось, что партию гумгруза для бойцов СВО отправили нижегородские соцучастковые.