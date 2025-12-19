Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
Нижегородское метро могут продлить до улицы Генерала Ивлиева
Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
Последние новости рубрики Общество
19 декабря 2025 08:00На капремонт нижегородской больницы №39 выделено еще 143 млн рублей
19 декабря 2025 07:00Почти 3 тысячи народных дружинников помогают нижегородским полицейским
18 декабря 2025 19:30Движение на улице Архитектора Харитонова ограничат до ноября 2026 года
18 декабря 2025 19:00Нижегородцы отправили на Донбасс более 4,5 тонн помощи и новогодние подарки
18 декабря 2025 17:30Нижегородцев предупредили о пике заболеваемости гриппом в начале 2026 года
18 декабря 2025 17:19Нижегородская художница вошла в число участников арт-резиденции "Выкса"
18 декабря 2025 17:0111 нижегородских предприятий НХП участвуют в выставке "Ладья. Зимняя сказка – 2025" в Москве
18 декабря 2025 16:42Сергей Судьин: "Конкуренция между регионами в науке и технологиях очень напряженная"
18 декабря 2025 16:40ОМК усилила позиции в рейтингах устойчивого развития РСПП
18 декабря 2025 16:30Лидерство Нижегородской области в развитии науки и технологий глазами экспертов
Общество

На капремонт нижегородской больницы №39 выделено еще 143 млн рублей

19 декабря 2025 08:00 Общество
На капремонт нижегородкой больницы №39 выделено еще 143 млн рублей

Фото: Максим Герасимов

В Нижнем Новгороде готовятся к масштабному капитальному ремонту терапевтического корпуса городской клинической больницы №39, расположенной в Канавинском районе. Работы охватят второй и четвёртый этажи здания. Об этом сообщается на сайте госзакупок. 

Согласно документации, подрядчик должен приступить к работам 16 января 2026 года, после подписания контракта. Завершить капремонт планируется до 30 октября того же года. Начальная стоимость контракта составляет 142,9 млн рублей. Заказчиком выступает само медучреждение. 

В рамках проекта планируется выполнить широкий спектр строительных и инженерных работ. В частности, будет проведена замена окон и дверей, обновлена отделка стен, потолков и полов, установлены новые ограждения на лестничных клетках, а также выполнена закладка проемов.

Кроме того, предусмотрено обновление всех инженерных систем: электроснабжения, водоснабжения и канализации, отопления, вентиляции и кондиционирования. Также будут модернизированы сети связи и системы подачи медицинских газов.

Отметим, что ранее ремонт был проведен в других отделениях больницы, а в марте 2025 года в ней установили новый компьютерный томограф, который был приобретен по федеральному проекту "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" нацпроекта "Здравоохранение". Осенью в медучреждении обновили кровати и мягкий инвентарь. 

Теги:
больницы Здравоохранение Ремонт
Новости по теме
