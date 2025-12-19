На капремонт нижегородской больницы №39 выделено еще 143 млн рублей Общество

Фото: Максим Герасимов

В Нижнем Новгороде готовятся к масштабному капитальному ремонту терапевтического корпуса городской клинической больницы №39, расположенной в Канавинском районе. Работы охватят второй и четвёртый этажи здания. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Согласно документации, подрядчик должен приступить к работам 16 января 2026 года, после подписания контракта. Завершить капремонт планируется до 30 октября того же года. Начальная стоимость контракта составляет 142,9 млн рублей. Заказчиком выступает само медучреждение.

В рамках проекта планируется выполнить широкий спектр строительных и инженерных работ. В частности, будет проведена замена окон и дверей, обновлена отделка стен, потолков и полов, установлены новые ограждения на лестничных клетках, а также выполнена закладка проемов.

Кроме того, предусмотрено обновление всех инженерных систем: электроснабжения, водоснабжения и канализации, отопления, вентиляции и кондиционирования. Также будут модернизированы сети связи и системы подачи медицинских газов.

Отметим, что ранее ремонт был проведен в других отделениях больницы, а в марте 2025 года в ней установили новый компьютерный томограф, который был приобретен по федеральному проекту "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" нацпроекта "Здравоохранение". Осенью в медучреждении обновили кровати и мягкий инвентарь.