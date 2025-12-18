Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
Общество

Нижегородская художница вошла в число участников арт-резиденции "Выкса"

18 декабря 2025 17:19 Общество
Нижегородская художница вошла в число участников арт-резиденции Выкса

Фото: ОМК

Художница Кира Шилина из Нижнего Новгорода стала одной из победительниц отбора на участие в арт-резиденции "Выкса" (0+) 2026 года благотворительного фонда "ОМК-Участие", учреждённого руководством и акционерами Объединённой металлургической компании.

Арт-резиденция была создана в 2017 году. Это круглогодичная площадка для культурных профессионалов, предоставляющая возможность реализовывать творческие проекты и проводить исследования, опираясь на особенности города. В основе деятельности резиденции и её участников лежит активное взаимодействие с городским пространством, культурной атмосферой и местным сообществом.

В этом году организаторы получили 277 заявок от авторов из 58 российских городов и 11 стран. Принять участие могли художники любых возрастов и направлений. Финалистов выбирал экспертный совет совместно с Волго-Вятским филиалом ГМИИ имени А.С. Пушкина (Арсенал).

Кира Шилина — участница выставок в России и за рубежом. Она входит в исследовательскую группу музея современного искусства ZAMAN и художественное объединение GLUBINA. Вместе с ней в список победителей попала и мультимедиа-художница из Бразилии Камила Кривеленти.

В 2026 году арт-резиденция сделала акцент на проектах, исследующих тему воды как ключевого символа и смыслового кода Выксы. Это направление напрямую связано с историей города: резиденция расположена у Нижнего пруда — одного из четырёх искусственных водоёмов, сооружённых в XVIII веке для нужд металлургического завода братьев Баташёвых.

Каждому участнику предстоит провести в Выксе от шести до восьми недель. За это время художники смогут изучить городскую среду, где промышленность тесно связана с культурой, и создать собственные проекты на основе этого опыта.

В завершение программы пройдёт итоговая выставка или публичная презентация работ. Некоторые из них могут пополнить коллекцию Музея истории ВМЗ. Для художников это шанс взглянуть на свою практику под новым углом, а для жителей Выксы — возможность ближе познакомиться с современным искусством.

