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Культура и отдых

Индийские шоу и этно-дискотека состоялись для нижегородцев на площадке "Спорт-Порт" 21 июня

23 июня 2019 13:43  [280] Культура и отдых

Фото: Официальная страница "Мирайя-Лэнд" в соцсети

Индийские шоу и этно-дискотека состоялись для нижегородцев на площадке "Спорт-Порт" около стадиона "Нижний Новгород" 21 июня. Об этом сообщает департамент внешних связей правительства Нижегородской области.

Таким образом в регионе открылся фестиваль йоги, который продлился в области до 23 июня и проходил в два этапа.

Официальное открытие фестиваля состоялось 21 июня на спортивной площадке "Спорт Порт". Нижегородцы смогли поучаствовать в открытом мастер-классе по йоге. Также в программе вечера были барабанное этно-шоу и этно-дискотека.

Далее, с 22 по 23 июня, праздничные мероприятия проходили в Дальнеконстантиновском районе в эко-лагере "Мирайя-Лэнд", где на природе, прошли открытые уроки по йоге и оздоровительным системам, лекции о йоге и здоровом образе жизни, практики саморазвития, творческие мастер-классы. Также для гостей фестиваля были организованы чайная и массажная зоны, проводилась ярмарка этно- и эко-товаров, какао-церемонии от мастера из Бразилии, гонг-сессии.

Напомним, что открытие площадки "Спорт-Порт" состоялось 1 июня. На ней есть зона для занятия йоги.

Помимо этого, на площадке есть два мини-футбольных поля, одиннадцать площадок для стритбола, теннисный корт, четыре площадки для бадминтона, покрытие для занятий йогой, площадка для просмотра кино под открытым небом, зона настольных игр, детская зона, скейтпарк, фудкорт.

"Спорт-Порт" будет работать для нижегородцев и гостей города все лето бесплатно.

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