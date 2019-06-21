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Бизнес

Более 200 незаконных рекламных конструкций выявлено в Нижнем Новгороде

24 июня 2019 09:35  [41] Бизнес

Более 200 незаконных рекламных и информационных конструкций выявлено в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в МКУ "Городской центр градостроительства и архитектуры" по итогам рейдов 17-21 июня.

В Центре отметили, что больше всего нарушений было выявлено в Приокском районе – 106 конструкций, Ленинском районе – 48 конструкций и Сормовском районе – 48 конструкций.

МКУ "ГЦГиА" также сообщает, что за прошедшую неделю в Нижнем Новгороде демонтировано 104 незаконных рекламные конструкции. Из них 4 собственники убрали добровольно, а 100 – демонтировано силами МКУ "Городской центр градостроительства и архитектуры".

Заместитель главы Нижнего Новгорода Леонид Самухин отметил, что материалы в отношении несогласованных информационных конструкций были переданы в контролирующие органы для привлечения виновных лиц к административной ответственности.

Нарушителям-юрлицам грозит штраф до 1 млн рублей. После демонтажа рекламная конструкция будет на хранении в течение 30 дней. Собственник сможет забрать ее только после уплаты штрафа и возмещения затрат на демонтаж.

В департаменте градостроительного развития и архитектуры напомнили, что карта размещения рекламных конструкция доступна на портале.

По информации департамента, из 4 тысяч уже утвержденных мест для рекламных конструкций около 2 тысяч мест остаются вакантными. Кроме этого, департамент принимает предложения от всех желающих по внесению изменений в схему размещения рекламных конструкций.

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