Гордума объявляет о начале конкурса фотографий "Дума Дзержинска: история и современность" Общество

Фото: пресс-служба Думы Дзержинска

Гордума объявляет о начале конкурса фотографий "Дума Дзержинска: история и современность". Об этом сообщает пресс-служба Думы.

Итоги конкурса, приуроченного к 25-летию представительного органа власти, будут подведены в декабре, накануне юбилейной даты.

В конкурсе могут принять участие профессиональные и непрофессиональные фотографы. Участники могут предоставить на конкурс не более трех работ в номинациях: "Дума Дзержинска в событиях", "История Думы".

Оценивать фотографии и подводить итоги конкурса будет жюри во главе с председателем городской Думы Сергеем Поповым. В состав конкурсной комиссии включены депутаты, руководители Думы прошлых созывов – Владимир Гончаров, Валерий Чумазин, член Союза фотохудожников России Юрий Кашин.

"Фотографии запечатлевают события нашей жизни, фиксируют факты, лица, эмоции. В этом году дзержинской думе исполняется четверть века, пройден достаточно долгий путь. Думаю, что конкурс поможет найти и затем сохранить интересные фотосвидетельства по истории думы, ее становлению", - прокомментировал Сергей Попов.

Конкурсные фотографии будут приниматься в городской Думе до 1 ноября 2019 года (ул.Кирова, д.1, каб.22 (с пометкой "фотоконкурс").

Итоги конкурса подведут до 15 ноября 2019, церемония награждения победителей состоится в начале декабря. Участники, победившие в конкурсе, получат именные дипломы и ценные призы. Лучшие работы будут представлены на фотовыставке "Дума Дзержинска: история и современность".

Подробнее с условиями конкурса можно ознакомиться на официальном сайте городской Думы Дзержинска.