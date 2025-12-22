Никитин поручил ускорить реконструкцию трамвайных путей в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Кира Мишина

Движение по трамвайному кольцу в Нижнем Новгороде планируют запустить в конце декабря или в новогодние праздники. Об этом сообщил замгубернатора Сергей Морозов на заседании регионального правительства, передает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

Морозов напомнил, что реконструкция трамвайных путей в этом году охватила 34,5 км в однопутном исчислении. С 2022 года в городе модернизировано уже более 100 км путей — свыше двух третей от общего плана.

Замглавы региона добавил, что в 2026 году нижегородскому трамваю исполнится 130 лет, и власти ставят амбициозную цель — полностью завершить реконструкцию трамвайной инфраструктуры, за исключением отдельных крупных участков и узлов. Согласно условиям концессионного соглашения, часть работ (около 19 км) пока запланирована на 2027 год. Однако власти намерены пересмотреть сроки и завершить основные участки раньше.

По его словам, в нагорной части города реконструкция близится к завершению. Исключением остается крупный участок возле депо. "И, конечно, постараемся сделать подарок "под ёлочку": запустить Нижегородское кольцо в канун Нового года или в первые праздничные дни", - сказал чиновник.

В заречной части работы продолжаются. Там предстоит обновить еще около 40 км путей. Завершить их планируется к декабрю 2026 года, за исключением отдельных крупных узлов.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что раз следующий год юбилейный, надо ускорить темпы реконструкции и обозначил задачу — завершить основные работы уже к 2026 году, что позволит выполнить проект досрочно. Также он поручил держать на контроле поставку нового подвижного состава и пообещал, что программа юбилейных мероприятий будет озвучена позднее.

Ранее сообщалось, что реконструкция трамвайного кольца, проводимая в рамках концессионного соглашения, должна была завершиться к концу 2025 года. Тем временем из-за начавшихся работ на участке от Комсомольской площади до парка "Дубки" временно прекратили движение трамваи №21 и №3.

Также сообщалось, что продление трамвайного маршрута №417 в Нижнем Новгороде до Московского вокзала запланирован на конец 2026 года.