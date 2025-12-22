Самый длинный участок, отремонтированный по нацпроекту, находится под Арзамасом Общество

Фото: ГУАД Нижегородской области

Самым протяженным участком, отремонтированным в 2025 году в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в Нижегородской области, стал участок дороги Выездное - Дивеево – Сатис протяженностью 23 км, сообщили в Главном управлении автомобильных дорог региона.

Старое покрытие участка, на котором были зафиксированы колеи, трещины и ямы, было полностью удалено методом холодного фрезерования. Вместо него уложены устойчивые к нагрузкам слои дорожной одежды на всю ширину проезжей части, которая здесь составляет от 8 до 12 метров. Проведены работы по восстановлению и укреплению обочин - они расширены, укреплены щебнем и уплотнены. Это предотвращает их разрушение и повышает безопасность при съезде с проезжей части. На трассу нанесена разметка из термопластика со светоотражающими элементами, которая будет четко видна и ночью, и в условиях плохой погоды.

Стоимость госконтракта составила 640 млн рублей.

Ранее в рамках реализации нацпроекта было отремонтировано более 45 км дороги Выездное - Дивеево - Сатис. Сейчас. Теперь, после завершения ремонтной программы 2025 года, трасса длиной 68 км полностью приведена в нормативное состояние.

«Дорога стала важнейшим звеном в развитии кластера «Арзамас - Дивеево - Саров». Ее состояние напрямую влияет на доступность святых мест в Дивееве для паломников, на деловые и логистические связи с закрытым городом Саров, а также на повседневную жизнь людей в Дивеевском и соседних округах. Качественная дорожная инфраструктура - основа для роста туристического потока, инвестиций и улучшения качества жизни», - отметил директор ГКУ НО «ГУАД» Леонид Самухин.

Напомним, национальный проект «Инфраструктура для жизни» инициирован президентом России Владимиром Путиным и начал действовать в стране в 2025 году. Его основная цель — обеспечение граждан социально значимой инфраструктурой нового качества. Проект состоит из 11 федеральных проектов, которые включают цели, ранее предусмотренные в национальных проектах «Жилье и городская среда», «Безопасные качественные дороги» и государственных программах Российской Федерации. Они направлены на развитие дорожного строительства, жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение безопасности дорожного движения, развитие общественного пассажирского транспорта.

В состав нового нацпроекта вошли следующие федеральные проекты: «Формирование комфортной городской среды», «Модернизация коммунальной инфраструктуры», «Жилье», «Развитие инфраструктуры в населенных пунктах», «Новый ритм строительства», «Центральный транспортный узел», «Безопасность дорожного движения», «Региональные дороги», «Федеральные трассы», «Развитие дорожного хозяйства», «Общественный транспорт».