Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
Нижегородское метро могут продлить до улицы Генерала Ивлиева
Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
22 декабря 2025 18:57Пассажиры нижегородских трамваев смогут выиграть ящик мандаринов
22 декабря 2025 18:48Никитин исполнит новогодние желания детей нижегородского участника СВО
22 декабря 2025 18:41Более 6,5 тысячи нижегородских семей получили родительский основной доход
22 декабря 2025 18:33Итоги реализации нацпроекта "БАС" в 2025 году подвели в Нижегородской области
22 декабря 2025 18:28Самый длинный участок, отремонтированный по нацпроекту, находится под Арзамасом
22 декабря 2025 18:24Никитин поручил ускорить реконструкцию трамвайных путей в Нижнем Новгороде
22 декабря 2025 18:03На каждого нижегородца будет приходиться по 32 кв. метра жилья
22 декабря 2025 17:46Более 745 км дорог отремонтировано в Нижегородской области по нацпроекту
22 декабря 2025 17:31Нижегородцев предупредили о росте смертности в новогодние праздники
22 декабря 2025 17:21"Карта жителя" заменит нижегородцам справку о льготах на ярмарочном катке
Общество

Самый длинный участок, отремонтированный по нацпроекту, находится под Арзамасом

22 декабря 2025 18:28 Общество
Самый длинный участок, отремонтированный по нацпроекту, находится под Арзамасом

Фото: ГУАД Нижегородской области

Самым протяженным участком, отремонтированным в 2025 году в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в Нижегородской области, стал участок дороги Выездное - Дивеево – Сатис протяженностью 23 км, сообщили в Главном управлении автомобильных дорог региона.

Старое покрытие участка, на котором были зафиксированы колеи, трещины и ямы, было полностью удалено методом холодного фрезерования. Вместо него уложены устойчивые к нагрузкам слои дорожной одежды на всю ширину проезжей части, которая здесь составляет от 8 до 12 метров. Проведены работы по восстановлению и укреплению обочин - они расширены, укреплены щебнем и уплотнены. Это предотвращает их разрушение и повышает безопасность при съезде с проезжей части. На трассу нанесена разметка из термопластика со светоотражающими элементами, которая будет четко видна и ночью, и в условиях плохой погоды.

Стоимость госконтракта составила 640 млн рублей.

Ранее в рамках реализации нацпроекта было отремонтировано более 45 км дороги Выездное - Дивеево - Сатис. Сейчас. Теперь, после завершения ремонтной программы 2025 года, трасса длиной 68 км полностью приведена в нормативное состояние.

«Дорога стала важнейшим звеном в развитии кластера «Арзамас - Дивеево - Саров». Ее состояние напрямую влияет на доступность святых мест в Дивееве для паломников, на деловые и логистические связи с закрытым городом Саров, а также на повседневную жизнь людей в Дивеевском и соседних округах. Качественная дорожная инфраструктура - основа для роста туристического потока, инвестиций и улучшения качества жизни», - отметил директор ГКУ НО «ГУАД» Леонид Самухин.

Напомним, национальный проект «Инфраструктура для жизни» инициирован президентом России Владимиром Путиным и начал действовать в стране в 2025 году. Его основная цель — обеспечение граждан социально значимой инфраструктурой нового качества. Проект состоит из 11 федеральных проектов, которые включают цели, ранее предусмотренные в национальных проектах «Жилье и городская среда», «Безопасные качественные дороги» и государственных программах Российской Федерации. Они направлены на развитие дорожного строительства, жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение безопасности дорожного движения, развитие общественного пассажирского транспорта.

В состав нового нацпроекта вошли следующие федеральные проекты: «Формирование комфортной городской среды», «Модернизация коммунальной инфраструктуры», «Жилье», «Развитие инфраструктуры в населенных пунктах», «Новый ритм строительства», «Центральный транспортный узел», «Безопасность дорожного движения», «Региональные дороги», «Федеральные трассы», «Развитие дорожного хозяйства», «Общественный транспорт».

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ГУАД Дороги Нацпроект
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных