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Общество

Строительство жилых домов в Нижегородской области за 4 месяца увеличилось на 20%

25 июня 2019 12:07  [104] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Строительство жилых домов в Нижегородской области за 4 месяца 2019 года увеличилось на 20,2% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Об этом сообщает Нижегородстат.

За январь-май в области было построено 2275 жилых домов на 5856 квартир общей площадью 511,3 тысяч кв.м.

В Нижнем Новгороде было введено в эксплуатацию 86 тысяч кв. м. жилья, что на 18,3% больше, чем годом ранее.

Кроме того, в этот период население построило 2221 дом общей площадью 319,4 тысяч кв. м. Это на 32,1% больше, чем в прошлом году. Доля жилых домов, построенных населением в общем объеме введенного жилья по области составила 62,5%.

Ранее сообщалось, что строительство жилья в Нижегородской области в I квартале текущего года увеличилось на 44%.

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