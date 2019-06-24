Строительство жилых домов в Нижегородской области за 4 месяца увеличилось на 20%

Строительство жилых домов в Нижегородской области за 4 месяца 2019 года увеличилось на 20,2% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Об этом сообщает Нижегородстат.
За январь-май в области было построено 2275 жилых домов на 5856 квартир общей площадью 511,3 тысяч кв.м.
В Нижнем Новгороде было введено в эксплуатацию 86 тысяч кв. м. жилья, что на 18,3% больше, чем годом ранее.
Кроме того, в этот период население построило 2221 дом общей площадью 319,4 тысяч кв. м. Это на 32,1% больше, чем в прошлом году. Доля жилых домов, построенных населением в общем объеме введенного жилья по области составила 62,5%.
Ранее сообщалось, что строительство жилья в Нижегородской области в I квартале текущего года увеличилось на 44%.
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