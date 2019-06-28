"Законодательное собрание и нижегородский омбудсмен тесно сотрудничают уже на протяжении многих лет", - Дмитрий Малухин Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Депутаты Законодательного собрания региона на заседании 27 июня заслушали доклад о работе уполномоченного по правам человека в Нижегородской области Надежды Отделкиной за 2018 год. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

Ежегодный доклад омбудсмена содержал данные о числе поступивших обращений, результатах их рассмотрения, мерах по реализации уполномоченным своих функций и полномочий, действиях по восстановлению нарушенных прав, предоставлению бесплатной юридической помощи и совершенствованию правоприменительной практики.

Как было отмечено в ходе доклада, в 2018 году более половины письменных обращений связаны с соблюдением социальных прав и прав человека в судебной и правоохранительной деятельности.

В частности, право на жилье остается одним из актуальных для нижегородцев - количество обращений увеличилось на 14% (с 264 в 2017 году до 301 в 2018 году). Выросло количество обращений по вопросам социального обеспечения - с 136 в 2017 году до 198 в 2018 году. На протяжении последних лет не уменьшается число обращений к уполномоченному со стороны иностранных граждан и лиц без гражданства по миграционной теме.

По словам Надежды Отделкиной, ни одно обращение не осталось без внимания, по всем проведены проверки, сделаны запросы, изучена практика применения законодательства.

"Именно качественная и очень "точечная", практическая защита прав и свобод человека, оказание помощи в восстановлении нарушенных прав – основа нашей работы. За сухими цифрами статистики стоят конкретные истории и судьбы людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В сравнении с предыдущим годом количество обращений возросло на 10%, а в сравнении с 2016 годом – на 16%. Рост мы связываем с повышением правовой информированности населения и доступности обращения к омбудсмену, но не с тенденцией к увеличению нарушений прав граждан в регионе", - добавила она.

Так, всего в 2018 году уполномоченным либо с его участим проведено около 300 мероприятий различного формата - выезды в районы, встречи с населением, приемы граждан, посещений мест принудительного содержания, проведение публичных мероприятий.

В том числе, омбудсмен в рамках своего доклада отметила основные приоритетные направления в своей работе в 2019 году. Среди них – работа над законодательством, координация регионального проекта "Развитие общественно-государственного партнерства как эффективного инструмента правовой поддержки и правового просвещения малоимущих и социально незащищенных граждан Нижегородской области", проведение приемов граждан, содействие развитию институтов гражданского общества и рассмотрение общественных инициатив.

Одна из главных функций института уполномоченного по правам человека заключается в том, чтобы быть посредником между властью и обществом.

"Законодательное собрание и институт уполномоченного по правам человека в Нижегородской области тесно сотрудничают уже на протяжении многих лет. В 2018 году, как и все предыдущие годы, мы все вместе работали для обеспечения беспрепятственной реализации и государственной защиты прав, свобод, законных интересов жителей Нижегородской области, проводили приемы граждан. Именно личные приемы делают институт уполномоченного доступным и доверительным", - сказал председатель комитета Законодательного собрания по вопросам государственной власти области, местного самоуправления и регламенту Дмитрий Малухин.