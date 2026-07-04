Спасатели извлекли тела двух мужчин из водоемов Нижегородской области

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В Нижегородской области произошли два трагических случая на воде. Об этом сообщили в региональном МЧС.
В Павловском округе в акватории Оки работала водолазная группа Приволжского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.
Специалисты подняли из реки тело 45-летнего мужчины.
Еще одно происшествие зафиксировано в Сокольском округе.
В районе деревни Рамешки на Горьковском водохранилище сотрудники ГИМС МЧС России извлекли из воды тело 70-летнего мужчины.
Обстоятельства происшествий уточняются.
Ранее сообщалось, что в Борском округе следователи устанавливают обстоятельства гибели ребенка в водоеме.
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