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Спасатели извлекли тела двух мужчин из водоемов Нижегородской области

04 июля 2026 15:41 Происшествия
Спасатели извлекли тела двух мужчин из водоемов Нижегородской области

Фото: Александр Воложанин

В Нижегородской области произошли два трагических случая на воде. Об этом сообщили в региональном МЧС.

В Павловском округе в акватории Оки работала водолазная группа Приволжского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

Специалисты подняли из реки тело 45-летнего мужчины.

Еще одно происшествие зафиксировано в Сокольском округе.

В районе деревни Рамешки на Горьковском водохранилище сотрудники ГИМС МЧС России извлекли из воды тело 70-летнего мужчины.

Обстоятельства происшествий уточняются.

Ранее сообщалось, что в Борском округе следователи устанавливают обстоятельства гибели ребенка в водоеме.

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Теги:
Водоёмы МЧС Утонувшие
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