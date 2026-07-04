Спасатели извлекли тела двух мужчин из водоемов Нижегородской области Происшествия

Фото: Александр Воложанин

В Нижегородской области произошли два трагических случая на воде. Об этом сообщили в региональном МЧС.

В Павловском округе в акватории Оки работала водолазная группа Приволжского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

Специалисты подняли из реки тело 45-летнего мужчины.

Еще одно происшествие зафиксировано в Сокольском округе.

В районе деревни Рамешки на Горьковском водохранилище сотрудники ГИМС МЧС России извлекли из воды тело 70-летнего мужчины.

Обстоятельства происшествий уточняются.

Ранее сообщалось, что в Борском округе следователи устанавливают обстоятельства гибели ребенка в водоеме.