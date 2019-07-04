Последние новости рубрики Бизнес
11 июля 2019 15:19  [61] Облигациям банка "Открытие" присвоен ожидаемый кредитный рейтинг eAA-(RU)
11 июля 2019 14:18  [108] Долги по зарплате ООО "Саровское Управление Строительства" в 2,3 млн рублей погашены после вмешательства прокуратуры
11 июля 2019 14:04  [94] Альфа-Банк признан лучшим банком для малого и среднего бизнеса по версии Euromoney
11 июля 2019 11:00  [252] Дзержинский "Оргсинтез ПроЛаб" намерен в 2020 году создать II очередь производства акриловых дисперсий
11 июля 2019 09:51  [170] Пять лет получил директор фирмы Дзержинска за мошенничество с налогами в особо крупном размере
10 июля 2019 18:11  [206] Альфа-Банк снизил ставки по ипотеке
10 июля 2019 17:16  [238] Финансовый рынок переходит на независимую оценку квалификаций
10 июля 2019 15:38  [346] "Росгосстрах" на новом этапе развития возглавит один из лучших менеджеров на российском страховом рынке
10 июля 2019 14:24  [450] Нижегородский "БИИС-Инвест" планирует запустить производство светодиодов за 2,4 млрд рублей в 2023 году
10 июля 2019 12:22  [148] Банк "Открытие" выдал 100 млрд рублей кредитов МСБ
Бизнес

Облигациям банка "Открытие" присвоен ожидаемый кредитный рейтинг eAA-(RU)

11 июля 2019 15:19  [61] Бизнес
Облигациям банка Открытие присвоен ожидаемый кредитный рейтинг eAA-(RU)

Облигациям банка Открытие присвоен ожидаемый кредитный рейтинг eAA-(RU)

Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА) присвоило выпуску облигаций ПАО Банка "ФК Открытие" (серия БО-П05) ожидаемый кредитный рейтинг eAA-(RU). Об этом сообщает пресс-служба банка.

Номинальный объем выпуска облигаций серии БО-П05 со сроком обращения три года составляет 10 млрд рублей. Агентство оценило эти облигации как равные по очередности исполнения другим существующим и будущим необеспеченным и несубординированным обязательствам банка.

По методологии АКРА, ожидаемый кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к текущему кредитному рейтингу банка "ФК Открытие" AA-(RU).

В пресс-службе пояснили, что АКРА повысило кредитный рейтинг банка "Открытие" до уровня AA-(RU) с прогнозом "стабильный" в мае 2019 года. По оценкам агентства, кредитный рейтинг "Открытия" обусловлен высокой степенью системной значимости кредитной организации, умеренно сильным бизнес-профилем, адекватной достаточностью капитала, слабым риск-профилем и адекватной позицией по фондированию и ликвидности.

В начале июля было официально объявлено об успешном завершении процедуры финансового оздоровления банка "Открытие" через Фонд консолидации банковского сектора.

"Решение АКРА по кредитному рейтингу облигаций банка "Открытие" очень важно для банка и покупателей этих бумаг, поскольку дает дополнительный комфорт для инвесторов ─ прежде всего управляющих компаний и пенсионных фондов", - сказал заместитель президента - председателя правления банка "Открытие" Дмитрий Левин.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph