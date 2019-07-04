Облигациям банка "Открытие" присвоен ожидаемый кредитный рейтинг eAA-(RU) Бизнес

Облигациям банка Открытие присвоен ожидаемый кредитный рейтинг eAA-(RU)

Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА) присвоило выпуску облигаций ПАО Банка "ФК Открытие" (серия БО-П05) ожидаемый кредитный рейтинг eAA-(RU). Об этом сообщает пресс-служба банка.

Номинальный объем выпуска облигаций серии БО-П05 со сроком обращения три года составляет 10 млрд рублей. Агентство оценило эти облигации как равные по очередности исполнения другим существующим и будущим необеспеченным и несубординированным обязательствам банка.

По методологии АКРА, ожидаемый кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к текущему кредитному рейтингу банка "ФК Открытие" AA-(RU).

В пресс-службе пояснили, что АКРА повысило кредитный рейтинг банка "Открытие" до уровня AA-(RU) с прогнозом "стабильный" в мае 2019 года. По оценкам агентства, кредитный рейтинг "Открытия" обусловлен высокой степенью системной значимости кредитной организации, умеренно сильным бизнес-профилем, адекватной достаточностью капитала, слабым риск-профилем и адекватной позицией по фондированию и ликвидности.

В начале июля было официально объявлено об успешном завершении процедуры финансового оздоровления банка "Открытие" через Фонд консолидации банковского сектора.

"Решение АКРА по кредитному рейтингу облигаций банка "Открытие" очень важно для банка и покупателей этих бумаг, поскольку дает дополнительный комфорт для инвесторов ─ прежде всего управляющих компаний и пенсионных фондов", - сказал заместитель президента - председателя правления банка "Открытие" Дмитрий Левин.