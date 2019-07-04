Последние новости рубрики Культура и отдых
11 июля 2019 15:45  [40] Клумбы разбили на пл.Горького и у театра драмы в Нижнем Новгороде
11 июля 2019 13:07  [222] "Рок Чистой Воды-2019" впервые пройдет на Нижне-Волжской набережной
11 июля 2019 10:49  [210] Движение транспорта по Нижне-Волжской набережной будет ограничено 12-14 июля из-за фестиваля "Moto Family Days"
10 июля 2019 16:33  [196] Выставка фотографий дверных проемов открывается в Нижнем Новгороде
10 июля 2019 16:17  [404] Ремесла снова в тренде: "Нижегородский чернозем – 2019" пройдет на Нижне-Волжской набережной 12-14 июля
10 июля 2019 11:07  [309] Детей научат раскрашивать летающие тарелки: в нижегородском универмаге "Сормовские Зори" пройдет мастер-класс
09 июля 2019 18:34  [397] Коллективы из Шаранги и Заволжья стали победителями регионального этапа фестиваля "Театральное Приволжье"
09 июля 2019 17:48  [737] Конкурс для женщин 45+ "Миссис Нижний Новгород Classic" планируют провести в Нижнем Новгороде в 2020 году
09 июля 2019 17:19  [496] Юлия Сафронова стала "Миссис Нижний Новгород - 2019"
08 июля 2019 16:37  [675] Билеты на открытые показы кинофестиваля "Горький fest" начнут выдавать в Нижнем Новгороде 15 июля
Культура и отдых

Клумбы разбили на пл.Горького и у театра драмы в Нижнем Новгороде

11 июля 2019 15:45  [40] Культура и отдых

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Клумбы разбили Нижнем Новгороде. Об этом сообщил начальник управления благоустройства и содержания дорог администрации Нижегородского района Максим Смертин.

По его словам, цветочные композиции появились на пл.Горького в прямоугольном партере и на бордюрах вдоль центрального тротуара. На улице Горького, напротив дома №80/1, цветник появился в разделительном газоне.

Также ковровые цветники высадили на площади Театральной перед зданием Нижегородского государственного академического театра драмы им. М.Горького и на улице Минина у дома №1.

Цветочные композиции состоят из петуний, цинерарий, лобулярий, бархатцев, кохий и бегоний.

"В общей сложности на территории Нижегородского района было высажено более 50 тысяч цветов. Теперь цветы в городских клумбах напоминают жителям о красоте природы и, конечно, о том, что ее необходимо беречь", - отметил Максим Смертин.

Напомним, нижегородские экологи призвали защищать городскую траву и организовали пикет против ее покоса.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph