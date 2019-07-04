Клумбы разбили на пл.Горького и у театра драмы в Нижнем Новгороде

Фото:
Клумбы разбили Нижнем Новгороде. Об этом сообщил начальник управления благоустройства и содержания дорог администрации Нижегородского района Максим Смертин.
По его словам, цветочные композиции появились на пл.Горького в прямоугольном партере и на бордюрах вдоль центрального тротуара. На улице Горького, напротив дома №80/1, цветник появился в разделительном газоне.
Также ковровые цветники высадили на площади Театральной перед зданием Нижегородского государственного академического театра драмы им. М.Горького и на улице Минина у дома №1.
Цветочные композиции состоят из петуний, цинерарий, лобулярий, бархатцев, кохий и бегоний.
"В общей сложности на территории Нижегородского района было высажено более 50 тысяч цветов. Теперь цветы в городских клумбах напоминают жителям о красоте природы и, конечно, о том, что ее необходимо беречь", - отметил Максим Смертин.
Напомним, нижегородские экологи призвали защищать городскую траву и организовали пикет против ее покоса.
Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+