Клумбы разбили на пл.Горького и у театра драмы в Нижнем Новгороде Культура и отдых

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Клумбы разбили Нижнем Новгороде. Об этом сообщил начальник управления благоустройства и содержания дорог администрации Нижегородского района Максим Смертин.

По его словам, цветочные композиции появились на пл.Горького в прямоугольном партере и на бордюрах вдоль центрального тротуара. На улице Горького, напротив дома №80/1, цветник появился в разделительном газоне.

Также ковровые цветники высадили на площади Театральной перед зданием Нижегородского государственного академического театра драмы им. М.Горького и на улице Минина у дома №1.

Цветочные композиции состоят из петуний, цинерарий, лобулярий, бархатцев, кохий и бегоний.

"В общей сложности на территории Нижегородского района было высажено более 50 тысяч цветов. Теперь цветы в городских клумбах напоминают жителям о красоте природы и, конечно, о том, что ее необходимо беречь", - отметил Максим Смертин.

Напомним, нижегородские экологи призвали защищать городскую траву и организовали пикет против ее покоса.