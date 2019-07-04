Денис Москвин поздравил Арзамасский район с 90-летием Общество

Фото: Пресс-служба НРО "Единая Россия"

Депутат Государственной Думы, секретарь НРО "Единой России" Денис Москвин поздравил Арзамасский район с 90-летием. Об этом сообщает пресс-служба НРО партии.

В Арзамасском районе прошли праздничные мероприятия, посвященные 90-летию района. С юбилейной датой, помимо Дениса Москвина, поздравили митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий, депутаты Законодательного собрания Олег Лавричев и Наталья Смотракова и руководство района.

Торжества в честь юбилейной даты прошли во всех 13 муниципальных образованиях Арзамасского района. Начались праздничные мероприятия в селе Чернуха.

"Арзамасской земле значительно больше чем 90 лет. Уже сотни лет она прославляет Нижегородскую область по всей стране. И юбилейная дата лишь повод оценить пройденный путь, подвести итоги и построить планы на будущее, чтобы с каждым днем делать жизнь жителей лучше. Арзамасскому району есть чем гордиться, сейчас он активно развивается. Большие надежды возлагаем на новую госпрограмму комплексного развития сельских территорий. Нам предстоит большая работа, уверен, что мы сможем сделать жизнь в небольших населенных пунктах комфортнее", - отметил Денис Москвин.

После мероприятий в селе Чернуха гости праздника поздравили жителей с юбилеем района в поселке Выездное. Ранее - 2 июля, Денис Москвин уже побывал здесь и осмотрел ход работ по строительству нового корпуса средней школы. В 2016 году при его поддержке образовательное учреждение смогло попасть в федеральную программу по ликвидации второй смены в школах.

"Мы уверенно занимаемся развитием инфраструктуры Арзамасского района. 1 сентября в поселке Выездном распахнет свои двери новая современная школа на 275 учеников. Буквально неделю назад мы с коллегами проинспектировали ход работ, она абсолютно готова к открытию. Это пример того, как должно быть: инициатива местной власти и привлечение федеральных возможностей. Новый корпус школы - долгожданный для жителей проект, который мы с руководством района задумали больше года назад. Впереди огромные планы по реализации нацпроектов, в рамках которых будут строиться и реконструироваться десятки объектов, благоустраиваться территории", - подчеркнул депутат.

Во время своего выступления Денис Москвин отметил важность развития туристического кластера "Арзамас-Дивеево-Саров", которое поможет привлечь в Арзамасский район большие федеральные средства.



В ходе праздничных мероприятий депутат Госдумы вручил благодарственные письма жителям за особый вклад в развитие района. В свою очередь, Денис Москвин был награжден благодарственным письмом администрации Арзамасского района.