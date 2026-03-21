21 марта 2026 15:41
Нижегородцев ждут магнитные бури с 23 по 25 марта
21 марта 2026 15:13
Центр реабилитации инвалидов по зрению "Камерата" отметил 30-летний юбилей
21 марта 2026 14:19
Замгубернатора Олега Берковича наградили почетной грамотой правительства РФ
21 марта 2026 13:40
Ледовая переправа между Нижегородской областью и Чувашией закрылась
21 марта 2026 13:03
Первую ординатуру по психотерапии запустят в Нижнем Новгороде
21 марта 2026 12:28
Строительство пяти детсадов в трех районах Нижнего Новгорода обсудили в Гордуме
21 марта 2026 11:50
Весенняя охота на медведя стартовала в Нижегородской области
21 марта 2026 11:11
Правила эвакуации транспорта изменят в Нижегородской области
21 марта 2026 10:33
Северное сияние увидели нижегородцы в ночь на 21 марта
21 марта 2026 09:37
Нижегородский пенсионер выиграл более 15 млн рублей в лотерею
Общество

21 марта 2026 14:19 Общество
Фото: Максим Герасимов

Заместитель губернатора Нижегородской области Олег Беркович удостоен Почетной грамоты правительства Российской Федерации. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Награда вручена за активное участие в организации и проведении X конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (12+) и Глобального цифрового форума (18+), прошедших в Нижнем Новгороде в 2025 году, а также за значительный вклад в развитие делового туризма в регионе.

Присуждение грамоты замгубернатора прокомментировал в своем телеграм-канале. Он подчеркнул, что считает эту награду результатом общей работы.

"Но на самом деле это награда большой команды. Всех, кто много лет делает ЦИПР, и в первую очередь Ольги Пивень и её боевых соратниц, которые фору дадут любому. Спасибо каждому, кто вкладывается в этот проект. И пусть дальше растут и ЦИПР, и Нижний вместе", — написал Беркович.

Ранее он также был отмечен Почетной грамотой президента РФ за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу. Награду ему вручил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

