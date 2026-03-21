Замгубернатора Олега Берковича наградили почетной грамотой правительства РФ

Заместитель губернатора Нижегородской области Олег Беркович удостоен Почетной грамоты правительства Российской Федерации. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Награда вручена за активное участие в организации и проведении X конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (12+) и Глобального цифрового форума (18+), прошедших в Нижнем Новгороде в 2025 году, а также за значительный вклад в развитие делового туризма в регионе.

Присуждение грамоты замгубернатора прокомментировал в своем телеграм-канале. Он подчеркнул, что считает эту награду результатом общей работы.

"Но на самом деле это награда большой команды. Всех, кто много лет делает ЦИПР, и в первую очередь Ольги Пивень и её боевых соратниц, которые фору дадут любому. Спасибо каждому, кто вкладывается в этот проект. И пусть дальше растут и ЦИПР, и Нижний вместе", — написал Беркович.

Ранее он также был отмечен Почетной грамотой президента РФ за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу. Награду ему вручил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.