Правила эвакуации транспорта изменят в Нижегородской области

В Нижегородской области намерены скорректировать порядок эвакуации и хранения задержанного транспорта. Проект поправок к региональному законодательству размещен на официальном сайте Законодательного собрания.
Изменения направлены на приведение действующих норм в соответствие с федеральными актами, включая положения, регулирующие использование маломерных судов. В связи с этим в тексте закона конкретизируют термины, связанные с такими судами и местами их размещения.
Кроме того, предлагается обновить формулировки, касающиеся ответственных за эвакуацию и хранение. Вместо прежних обозначений вводится единое понятие — "представитель специализированной организации".
Это должно устранить разночтения и четко закрепить круг лиц, отвечающих за перемещение и содержание задержанных транспортных средств.
Ранее сообщалось, что с 2027 года права нижегородских водителей смогут приостанавливать из-за диагноза врача.
