Паводок может оставить без дорог 15 нижегородских населенных пунктов
Разыскиваются родственники горьковчан, погибших в плену в годы ВОВ
Опубликована событийная программа Нижнего Новгорода на 2026 год
Встреча Владимира Путина с Глебом Никитиным: что известно
Последние новости рубрики Общество
21 марта 2026 15:41
Нижегородцев ждут магнитные бури с 23 по 25 марта
21 марта 2026 15:13
Центр реабилитации инвалидов по зрению "Камерата" отметил 30-летний юбилей
21 марта 2026 14:19
Замгубернатора Олега Берковича наградили почетной грамотой правительства РФ
21 марта 2026 13:40
Ледовая переправа между Нижегородской областью и Чувашией закрылась
21 марта 2026 13:03
Первую ординатуру по психотерапии запустят в Нижнем Новгороде
21 марта 2026 12:28
Строительство пяти детсадов в трех районах Нижнего Новгорода обсудили в Гордуме
21 марта 2026 11:50
Весенняя охота на медведя стартовала в Нижегородской области
21 марта 2026 11:11
Правила эвакуации транспорта изменят в Нижегородской области
21 марта 2026 10:33
Северное сияние увидели нижегородцы в ночь на 21 марта
21 марта 2026 09:37
Нижегородский пенсионер выиграл более 15 млн рублей в лотерею
Общество

Правила эвакуации транспорта изменят в Нижегородской области

21 марта 2026 11:11 Общество
Правила эвакуации транспорта изменят в Нижегородской области

Фото: Александр Воложанин

В Нижегородской области намерены скорректировать порядок эвакуации и хранения задержанного транспорта. Проект поправок к региональному законодательству размещен на официальном сайте Законодательного собрания.

Изменения направлены на приведение действующих норм в соответствие с федеральными актами, включая положения, регулирующие использование маломерных судов. В связи с этим в тексте закона конкретизируют термины, связанные с такими судами и местами их размещения.

Кроме того, предлагается обновить формулировки, касающиеся ответственных за эвакуацию и хранение. Вместо прежних обозначений вводится единое понятие — "представитель специализированной организации".

Это должно устранить разночтения и четко закрепить круг лиц, отвечающих за перемещение и содержание задержанных транспортных средств.

Ранее сообщалось, что с 2027 года права нижегородских водителей смогут приостанавливать из-за диагноза врача.

Новости по теме
20 марта 2026 12:19
Трамвайные пути проложат до Щербинок и Новинок в Нижнем Новгороде
18 марта 2026 08:00
Эксклюзив
Автоэксперт предупредил нижегородцев о рисках раннего старта мотосезона
14 марта 2026 10:15
Нижегородцы потратили на автозапчасти за год в среднем 22 тысячи рублей
Фоторепортажи
Сокровища книжного фонда: фоторепортаж из хранилища ННГУ
18 марта 2026 16:38
Сокровища книжного фонда: фоторепортаж из хранилища ННГУ
Архив
