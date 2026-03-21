Нижегородцев ждут магнитные бури с 23 по 25 марта Общество

Фото: сгенерировано нейросетью

Нижегородцев ожидает серия магнитных бурь с 23 по 25 марта. Об этом сообщает онлайн-сервис my-calend.

По прогнозам, геомагнитные возмущения продлятся три дня подряд. Мощность магнитного шторма оценивается в четыре балла.

Кроме того, минувшей ночью была зафиксирована самая сильная магнитная буря за последние два месяца. Как сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, явление началось около 23 часов и в ночные часы достигло уровня G3, который считается границей между бурями средней и сильной интенсивности. В предыдущий раз подобные показатели наблюдались с 19 по 21 января.

В период повышенной солнечной активности метеочувствительные люди могут столкнуться с ухудшением самочувствия. Возможны головные боли, повышенная утомляемость, сонливость, общее недомогание, а также снижение концентрации и работоспособности.

Специалисты рекомендуют в такие дни избегать стрессовых ситуаций, больше отдыхать и проводить время на свежем воздухе. Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями советуют заранее подготовить необходимые медикаменты, поскольку магнитные колебания могут вызвать обострение хронических болезней.

Ранее сообщалось, что в ночь на 21 марта нижегородцы нижегородцы наблюдали северное сияние.