Эксклюзив
Паводок может оставить без дорог 15 нижегородских населенных пунктов
Опубликована событийная программа Нижнего Новгорода на 2026 год
Встреча Владимира Путина с Глебом Никитиным: что известно
Разыскиваются родственники горьковчан, погибших в плену в годы ВОВ
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
Общество

Нижегородцев ждут магнитные бури с 23 по 25 марта

21 марта 2026 15:41 Общество
Нижегородцев ждут магнитные бури с 23 по 25 марта

Фото: сгенерировано нейросетью

Нижегородцев ожидает серия магнитных бурь с 23 по 25 марта. Об этом сообщает онлайн-сервис my-calend.

По прогнозам, геомагнитные возмущения продлятся три дня подряд. Мощность магнитного шторма оценивается в четыре балла.

Кроме того, минувшей ночью была зафиксирована самая сильная магнитная буря за последние два месяца. Как сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, явление началось около 23 часов и в ночные часы достигло уровня G3, который считается границей между бурями средней и сильной интенсивности. В предыдущий раз подобные показатели наблюдались с 19 по 21 января.

В период повышенной солнечной активности метеочувствительные люди могут столкнуться с ухудшением самочувствия. Возможны головные боли, повышенная утомляемость, сонливость, общее недомогание, а также снижение концентрации и работоспособности.

Специалисты рекомендуют в такие дни избегать стрессовых ситуаций, больше отдыхать и проводить время на свежем воздухе. Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями советуют заранее подготовить необходимые медикаменты, поскольку магнитные колебания могут вызвать обострение хронических болезней.

Ранее сообщалось, что в ночь на 21 марта нижегородцы нижегородцы наблюдали северное сияние.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Астрономия Магнитные бури Медицина и здоровье
Поделиться:
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных