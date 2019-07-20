Жителям Дзержинска ограничили выезд за границу по долгам за горячую воду и отопление Общество

Нижегородский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" направил в адрес Службы судебных приставов письмо об установлении временного ограничения на выезд за пределы РФ в отношении 166 жителей Дзержинска. По исполнительному производству задолженность за отопление и горячую воду данных граждан составляет порядка 14,5 млн рублей, сумма долга каждого их них находится в пределе от 10 до 425 тысяч рублей.

Постановление о временном ограничении выезда за границу в отношении должников за коммунальные услуги выносится на основании федерального закона "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию". Санкция снимается только после полного погашения счетов и предоставления в службу судебных приставов подтверждающих документов. Кроме этого запрет на выезд за пределы РФ может продлеваться судебным приставом до тех пор, пока гражданин полностью не погасит задолженность.

"Продолжается пора отпусков и детских каникул, поэтому настоятельно рекомендуем тем жителям, которые имеют долги, оперативно оплатить задолженность за отопление и горячую воду, не дожидаясь подачи документов в суд. В настоящий момент готовится еще одно письмо в адрес службы судебных приставов о введении ограничения выезда за границу в отношении должников. Кроме этого, в Дзержинске и Кстове мы проводим ежегодную информационную кампанию "В отпуск без долгов", в рамках которой напоминаем гражданам о необходимости своевременной оплаты отопления и горячей воды", - отметил директор Нижегородского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Александр Бобров.

Нижегородский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" формирует и направляет документы в суд в отношении тех жителей, чья задолженность за отопление или горячую воду перед ПАО "Т Плюс" превысила период более 2-х месяцев.