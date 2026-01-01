Куда сходить в новогодние каникулы-2026 в Нижнем Новгороде
Автобусные маршруты Нижнего Новгорода изменятся с 1 января
Графики работы банков, поликлиник и почты в новогодние праздники
Какие медицинские услуги станут бесплатными для нижегородцев
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
01 января 2026 14:23Рейс из Сочи первым приземлился в нижегородском аэропорту в 2026 году
01 января 2026 14:02Экскурсии с городовыми пройдут в новогодние праздники в Нижнем Новгороде
01 января 2026 13:31Новогодние сутки в Нижнем Новгороде прошли без серьезных происшествий
01 января 2026 12:19Нижегородцам напомнили о правилах безопасного катания на "ватрушках"
01 января 2026 11:3511 детей появились на свет в новогоднюю ночь в Нижегородской области
01 января 2026 10:50Запрет на охоту на бурого медведя ввели в Нижегородской области
01 января 2026 10:18Режим повышенной готовности ввели в Нижнем Новгороде из-за снега
01 января 2026 09:39Нижегородские рестораторы принесли праздник в палаты детской больницы
01 января 2026 09:00Нижегородский врач рассказал, как укрепить иммунитет зимними тренировками
31 декабря 2025 21:42План "Ковер" ввели в нижегородском аэропорту 31 декабря
Общество

Рейс из Сочи первым приземлился в нижегородском аэропорту в 2026 году

01 января 2026 14:23 Общество
Рейс из Сочи первым приземлился в нижегородском аэропорту в 2026 году

Самолет из Сочи авиакомпании"Икар" первым приземлился в 2026 году в нижегородском аэропорту "Чкалов". Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.

Рейс прибыл в 10:31 и стал символическим открытием новой полетной программы года.

В течение 1 января в аэропорту ожидается обслуживание десяти рейсов, включая один международный — в столицу Узбекистана, Ташкент.

Отметим, что накануне вечером в нижегородском аэропорту вводили план "Ковер" из-за угрозы атаки БПЛА. 

Ранее стало известно, что восемь авиарейсов из Нижнего Новгорода субсидируют в 2026 году. Также сообщалось, что в новогодние праздники нижегородцам будут доступны рейсы по 16 направлениям. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Авиаперевозки Аэропорт
Поделиться:
Новости по теме
12 ноября 2025 18:21В Госдуме предложили ограничить наценку на авиабилеты в праздники
01 ноября 2025 16:35Переговоры о прямых рейсах из Нижнего Новгорода в ОАЭ продолжаются
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Волшебный десант: Деды Морозы-альпинисты поздравили пациентов НОДКБ
25 декабря 2025 18:25Волшебный десант: Деды Морозы-альпинисты поздравили пациентов НОДКБ
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных