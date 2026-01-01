Рейс из Сочи первым приземлился в нижегородском аэропорту в 2026 году Общество

Самолет из Сочи авиакомпании"Икар" первым приземлился в 2026 году в нижегородском аэропорту "Чкалов". Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.

Рейс прибыл в 10:31 и стал символическим открытием новой полетной программы года.

В течение 1 января в аэропорту ожидается обслуживание десяти рейсов, включая один международный — в столицу Узбекистана, Ташкент.

Отметим, что накануне вечером в нижегородском аэропорту вводили план "Ковер" из-за угрозы атаки БПЛА.

Ранее стало известно, что восемь авиарейсов из Нижнего Новгорода субсидируют в 2026 году. Также сообщалось, что в новогодние праздники нижегородцам будут доступны рейсы по 16 направлениям.