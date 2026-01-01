Участники СВО могут пройти в нижегородские музеи и театры по QR-коду

Фото:
В Нижегородской области запущен пилотный проект цифровой поддержки участников специальной военной операции. Теперь защитники Отечества могут посещать музеи и театры, предъявив QR-код из мобильного приложения "Госуслуги". Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.
Регион вошел в число первых площадок России, где реализуется эта инициатива Минцифры РФ. В проект также включены Москва и Санкт-Петербург.
Чтобы воспользоваться новым механизмом, участнику СВО, проходившему службу по линии Минобороны, необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале "Госуслуги". В мобильном приложении достаточно перейти на страницу сервиса и нажать кнопку "Получить" — система автоматически сформирует QR-код, подтверждающий статус. Его можно предъявить прямо с экрана смартфона или сохранить скриншот. Код действует в течение пяти минут, после чего обновляется в целях безопасности.
В Нижнем Новгороде к проекту уже присоединились ТЮЗ, Нижегородский государственный художественный музей, музей-заповедник и Русский музей фотографии. Проверка на входе занимает считанные секунды: сотрудник учреждения сканирует QR-код с помощью приложения «Госкан» и получает подтверждение.
При этом цифровая система не заменяет традиционные способы подтверждения льгот. Если участник СВО относится к другому ведомству или его данные ещё не обновились, он может воспользоваться бумажной справкой или удостоверением ветерана. В случае отсутствия информации система предложит обратиться в Военно-социальный центр Минобороны для получения необходимых документов.
Ранее сообщалось, что срок действия региональных мер поддержки для семей участников СВО продлили еще на год.
