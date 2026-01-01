Графики работы банков, поликлиник и почты в новогодние праздники
Куда сходить в новогодние каникулы-2026 в Нижнем Новгороде
Автобусные маршруты Нижнего Новгорода изменятся с 1 января
Какие медицинские услуги станут бесплатными для нижегородцев
Общество

Участники СВО могут пройти в нижегородские музеи и театры по QR-коду

01 января 2026 17:14 Общество
Участники СВО могут пройти в нижегородские музеи и театры по QR-коду

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Нижегородской области запущен пилотный проект цифровой поддержки участников специальной военной операции. Теперь защитники Отечества могут посещать музеи и театры, предъявив QR-код из мобильного приложения "Госуслуги". Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Регион вошел в число первых площадок России, где реализуется эта инициатива Минцифры РФ. В проект также включены Москва и Санкт-Петербург.

Чтобы воспользоваться новым механизмом, участнику СВО, проходившему службу по линии Минобороны, необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале "Госуслуги". В мобильном приложении достаточно перейти на страницу сервиса и нажать кнопку "Получить" — система автоматически сформирует QR-код, подтверждающий статус. Его можно предъявить прямо с экрана смартфона или сохранить скриншот. Код действует в течение пяти минут, после чего обновляется в целях безопасности.

В Нижнем Новгороде к проекту уже присоединились ТЮЗ, Нижегородский государственный художественный музей, музей-заповедник и Русский музей фотографии. Проверка на входе занимает считанные секунды: сотрудник учреждения сканирует QR-код с помощью приложения «Госкан» и получает подтверждение.

При этом цифровая система не заменяет традиционные способы подтверждения льгот. Если участник СВО относится к другому ведомству или его данные ещё не обновились, он может воспользоваться бумажной справкой или удостоверением ветерана. В случае отсутствия информации система предложит обратиться в Военно-социальный центр Минобороны для получения необходимых документов.

Ранее сообщалось, что срок действия региональных мер поддержки для семей участников СВО продлили еще на год.

Ранее сообщалось, что срок действия региональных мер поддержки для семей участников СВО продлили еще на год.

Минцифры СВО цифровизация
