Последние новости рубрики Общество
01 января 2026 14:23Рейс из Сочи первым приземлился в нижегородском аэропорту в 2026 году
01 января 2026 14:02Экскурсии с городовыми пройдут в новогодние праздники в Нижнем Новгороде
01 января 2026 13:31Новогодние сутки в Нижнем Новгороде прошли без серьезных происшествий
01 января 2026 12:19Нижегородцам напомнили о правилах безопасного катания на "ватрушках"
01 января 2026 11:3511 детей появились на свет в новогоднюю ночь в Нижегородской области
01 января 2026 10:50Запрет на охоту на бурого медведя ввели в Нижегородской области
01 января 2026 10:18Режим повышенной готовности ввели в Нижнем Новгороде из-за снега
01 января 2026 09:39Нижегородские рестораторы принесли праздник в палаты детской больницы
01 января 2026 09:00Нижегородский врач рассказал, как укрепить иммунитет зимними тренировками
31 декабря 2025 21:42План "Ковер" ввели в нижегородском аэропорту 31 декабря
Общество

Новогодние сутки в Нижнем Новгороде прошли без серьезных происшествий

01 января 2026 13:31 Общество
Новогодние сутки в Нижнем Новгороде прошли без серьезных происшествий.

Фото: телеграм-канал Юрия Шалабаева

Новогодние сутки в Нижнем Новгороде прошли спокойно и без серьезных происшествий. Об этом в своем телеграм-канале рассказал мэр города Юрий Шалабаев.

Он отметил, что для многих эта праздничная ночь стала временем повышенной ответственности. На дежурстве находились городские спасатели, работники дорожных служб, коммунальных предприятий и ресурсоснабжающих организаций. Благодаря их слаженной работе удалось оперативно реагировать на все нештатные ситуации.

По оперативной сводке, поступившей утром 1 января, в городе произошло два пожара, обошедшихся без пострадавших. Также были зафиксированы кратковременные сбои: два — на объектах энергетики, пять — в системе холодного водоснабжения, шесть — в работе центрального отопления и горячего водоснабжения, и два — на газовом оборудовании. Все неисправности были устранены еще 31 декабря.

Юрий Шалабаев подчеркнул, что уровень инцидентов сопоставим с предыдущими годами и находится под контролем.

Для обеспечения порядка и чистоты в городе задействованы 360 единиц техники и 1425 работников дорожных служб и дворников. Бригады продолжают обрабатывать дороги и тротуары, расчищая и вывозя снег, который шел на протяжении всего дня 31 декабря.

Ранее стало известно, что в Нижнем Новгороде с 12 декабря введен режим повышенной готовности из-за ухудшения погодных условий — сильными снегопадами, метелями, снежными заносами и гололедицей. Также сообщалось, что в новогодние праздники руководство городской администрации и районов перешли на оперативный график. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных