Новогодние сутки в Нижнем Новгороде прошли без серьезных происшествий Общество

Фото: телеграм-канал Юрия Шалабаева

Новогодние сутки в Нижнем Новгороде прошли спокойно и без серьезных происшествий. Об этом в своем телеграм-канале рассказал мэр города Юрий Шалабаев.

Он отметил, что для многих эта праздничная ночь стала временем повышенной ответственности. На дежурстве находились городские спасатели, работники дорожных служб, коммунальных предприятий и ресурсоснабжающих организаций. Благодаря их слаженной работе удалось оперативно реагировать на все нештатные ситуации.

По оперативной сводке, поступившей утром 1 января, в городе произошло два пожара, обошедшихся без пострадавших. Также были зафиксированы кратковременные сбои: два — на объектах энергетики, пять — в системе холодного водоснабжения, шесть — в работе центрального отопления и горячего водоснабжения, и два — на газовом оборудовании. Все неисправности были устранены еще 31 декабря.

Юрий Шалабаев подчеркнул, что уровень инцидентов сопоставим с предыдущими годами и находится под контролем.

Для обеспечения порядка и чистоты в городе задействованы 360 единиц техники и 1425 работников дорожных служб и дворников. Бригады продолжают обрабатывать дороги и тротуары, расчищая и вывозя снег, который шел на протяжении всего дня 31 декабря.

Ранее стало известно, что в Нижнем Новгороде с 12 декабря введен режим повышенной готовности из-за ухудшения погодных условий — сильными снегопадами, метелями, снежными заносами и гололедицей. Также сообщалось, что в новогодние праздники руководство городской администрации и районов перешли на оперативный график.