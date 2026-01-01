390 нижегородцев обратились за скорой медицинской помощью в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь 390 нижегородцев обратились за экстренной медицинской помощью. Об этом сообщил главред медиздания "Стационар-пресс" Алексей Никонов в своем телеграм-канале.
В 49 случаях медицинское вмешательство не потребовалось — состояние пациентов улучшилось до прибытия бригады.
Среди взрослых наиболее частой причиной вызова стали обострения заболеваний желудочно-кишечного тракта. По данным медиков, это связано с перееданием и употреблением жирной пищи в праздничную ночь.
Десять человек обратились за помощью из-за алкогольной интоксикации. Также зафиксировано 50 случаев обострения сердечно-сосудистых заболеваний и пять инсультов.
В дежурные стационары были госпитализированы 74 пациента для оказания специализированной помощи.
Что касается детей, чаще всего поводом для вызова скорой становились симптомы ОРВИ. Ранее стало известно, что в новогоднюю ночь госпитализированы 15 несовершеннолетних, четверо из них — с алкогольным отравлением.
