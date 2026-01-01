Нижегородцев ждут сильные магнитные бури в первые дни января

Фото:
Сегодня, 1 января, нижегородцев ждет геомагнитная буря, которая достигнет уровня 5 баллов. Об этом сообщает портал my-calend.ru.
Согласно прогнозу, магнитная активность усилится ближе к вечеру. Наиболее интенсивные колебания геомагнитного поля ожидаются в 18:00. Следующая магнитная буря аналогичной силы прогнозируется уже завтра, 2 января. Согласно данным, пик активности также придется на вечерние часы — на 21:00.
Медики советуют в такие дни избегать стрессовых ситуаций, не принимать важных решений и быть особенно внимательными за рулем. Также рекомендуется снизить физические и эмоциональные нагрузки.
Во время магнитных бурь наиболее распространёнными симптомами являются головная боль, скачки давления, головокружение, учащенное сердцебиение и нарушения сна. У людей с хроническими заболеваниями могут проявиться обострения, особенно у тех, кто страдает от гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний.
Отметим, что сильная магнитная буря была и в последний день 2025 года - 31 декабря.
