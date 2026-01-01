Куда сходить в новогодние каникулы-2026 в Нижнем Новгороде
Графики работы банков, поликлиник и почты в новогодние праздники
Автобусные маршруты Нижнего Новгорода изменятся с 1 января
Какие медицинские услуги станут бесплатными для нижегородцев
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
01 января 2026 16:12Подростки устроили опасный спуск на "ватрушках" с Чкаловской лестницы
01 января 2026 15:51Нижегородцев ждут сильные магнитные бури в первые дни января
01 января 2026 15:25Евгений Люлин осудил удар по Херсонской области и выразил соболезнования
01 января 2026 15:10390 нижегородцев обратились за скорой медицинской помощью в новогоднюю ночь
01 января 2026 14:23Рейс из Сочи первым приземлился в нижегородском аэропорту в 2026 году
01 января 2026 14:02Экскурсии с городовыми пройдут в новогодние праздники в Нижнем Новгороде
01 января 2026 13:31Новогодние сутки в Нижнем Новгороде прошли без серьезных происшествий
01 января 2026 12:19Нижегородцам напомнили о правилах безопасного катания на "ватрушках"
01 января 2026 11:3511 детей появились на свет в новогоднюю ночь в Нижегородской области
01 января 2026 10:50Запрет на охоту на бурого медведя ввели в Нижегородской области
Общество

Нижегородцев ждут сильные магнитные бури в первые дни января

01 января 2026 15:51 Общество
Нижегородцев ждут сильные магнитные бури в первые дни января

Фото: сгенерировано нейросетью

Сегодня, 1 января, нижегородцев ждет геомагнитная буря, которая достигнет уровня 5 баллов. Об этом сообщает портал my-calend.ru.

Согласно прогнозу, магнитная активность усилится ближе к вечеру. Наиболее интенсивные колебания геомагнитного поля ожидаются в 18:00. Следующая магнитная буря аналогичной силы прогнозируется уже завтра, 2 января. Согласно данным, пик активности также придется на вечерние часы — на 21:00.

Медики советуют в такие дни избегать стрессовых ситуаций, не принимать важных решений и быть особенно внимательными за рулем. Также рекомендуется снизить физические и эмоциональные нагрузки.

Во время магнитных бурь наиболее распространёнными симптомами являются головная боль, скачки давления, головокружение, учащенное сердцебиение и нарушения сна. У людей с хроническими заболеваниями могут проявиться обострения, особенно у тех, кто страдает от гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний.

Отметим, что сильная магнитная буря была и в последний день 2025 года - 31 декабря. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Магнитные бури Прогноз
Поделиться:
Новости по теме
26 декабря 2025 08:23Выяснилось, какой будет погода в январе в Нижегородской области
15 декабря 2025 11:39Опубликован снимок зимнего Нижнего Новгорода из космоса
16 октября 2025 08:39Популяризатор науки Бритов рассказал, почему активность Солнца резко повысилась
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Волшебный десант: Деды Морозы-альпинисты поздравили пациентов НОДКБ
25 декабря 2025 18:25Волшебный десант: Деды Морозы-альпинисты поздравили пациентов НОДКБ
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных