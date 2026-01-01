11 детей появились на свет в новогоднюю ночь в Нижегородской области

Фото:
С начала нового года, с полуночи до восьми утра 1 января 2026 года, в родильных домах и отделениях Нижегородской области родились 11 малышей. Среди новорожденных — семь мальчиков и четыре девочки. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
Первым ребёнком, появившимся на свет в регионе в 2026 году, стал мальчик. Его роды приняли в 01:11 в областном перинатальном центре больницы №40.
Министр здравоохранения Нижегородской области Галина Михайлова поздравила родителей с пополнением в семьях и отметила, что рождение ребёнка в новогоднюю ночь — особенное событие. Она пожелала мамам и папам радости в родительстве, а малышам — здоровья и счастья.
Министр также подчеркнула, что первые дни нового года матери и новорождённые проведут под круглосуточным наблюдением медиков.
В ведомстве напомнили, что забота о здоровье будущих мам и младенцев — одно из приоритетных направлений национального проекта "Семья". Он начал действовать в России с 2025 года по поручению президента Владимира Путина.
Ранее сообщалось, что новые меры соцподдержки начинают действовать в регионе с 1 января.
