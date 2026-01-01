Какие медицинские услуги станут бесплатными для нижегородцев
Общество

11 детей появились на свет в новогоднюю ночь в Нижегородской области

01 января 2026 11:35 Общество
11 детей появились на свет в новогоднюю ночь в Нижегородской области

Фото: минздрав Нижегородской области

С начала нового года, с полуночи до восьми утра 1 января 2026 года, в родильных домах и отделениях Нижегородской области родились 11 малышей. Среди новорожденных — семь мальчиков и четыре девочки. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения. 

Первым ребёнком, появившимся на свет в регионе в 2026 году, стал мальчик. Его роды приняли в 01:11 в областном перинатальном центре больницы №40.

Министр здравоохранения Нижегородской области Галина Михайлова поздравила родителей с пополнением в семьях и отметила, что рождение ребёнка в новогоднюю ночь — особенное событие. Она пожелала мамам и папам радости в родительстве, а малышам — здоровья и счастья.

Министр также подчеркнула, что первые дни нового года матери и новорождённые проведут под круглосуточным наблюдением медиков.

В ведомстве напомнили, что забота о здоровье будущих мам и младенцев — одно из приоритетных направлений национального проекта "Семья". Он начал действовать в России с 2025 года по поручению президента Владимира Путина. 

Ранее сообщалось, что новые меры соцподдержки начинают действовать в регионе с 1 января.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Дети Нацпроект Семья
