ГОСТ по фотоуслугам для новорожденных отправлен на доработку Общество

Росстандарт отменил ГОСТ, который определяет правила оказания фотоуслуг для новорожденных. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Документ "ГОСТ "Услуги населению. Фотоуслуги для новорожденных. Общие требования" возвращен на доработку в профильный технический комитет.

Как сообщает пресс-служба, разработку стандарта инициировали организации, которые оказывают услуги в сфере фотобизнеса для новорожденных.

Представители отрасли просили упорядочить требования и повысить качество предоставляемых услуг через стандартизацию процессов. Проект стандарта разработан Всероссийским научно-исследовательским институтом сертификации и внесён на утверждение в Росстандарт техническим комитетом по стандартизации "Услуги населению".

Введение данного стандарта планировалась с 1 января 2020 года.

Однако, в тексте документа содержатся требования к фотографам, которые осуществляют фотосъемку новорожденных детей. Одним из требований являлся запрет фотографировать младенцев людям с ВИЧ. Это требование вызвало ряд обращений в Росстандарт как нарушающее права ВИЧ-инфицированных людей.

В связи с этим Росстандарт отменил документ и отправил его на доработку в технический комитет.