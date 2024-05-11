Ярмарка вакансий силовых структур "Служу Отечеству" прошла в Нижнем Новгороде

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Ярмарка вакансий силовых ведомств "Служу Отечеству" прошла в Нижнем Новгороде. Как сообщается в tg-канале ГУ МЧС России по Нижегородской области, организатором мероприятием стало ГУ ФССП России по региону.
Рекрутинговый фестиваль прошел на территории Нижегородской Ярмарки. Гости ярмарки вакансий узнали и наглядно увидели как проходит служба в силовых органах.
Также на ярмарке была представлена спецтехника. Кроме того состоялась демонстрация боевой одежды пожарного. Ее можно было не только осмотреть, но и примерить.
Помимо этого желающие получили подробную информацию об условиях несения службы в силовых структурах, а также смогли пройти первичное собеседование с сотрудниками кадровой службы.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде впервые прошла ярмарка педагогических вакансий.
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