Глеб Никитин поручил минздраву оборудовать кабинет ЛФК в Дальнеконстантиновской ЦРБ Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 19 июля в рамках рабочего визита в Дальнеконстантиновский район посетил центральную больницу. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Глеб Никитин 19 июля 2019 года находится с рабочим визитом в Дальнеконстантиновском районе. В ходе посещения центральной районной больницы глава региона дал поручение министерству здравоохранения области оборудовать в учреждении кабинет лечебной физической культуры (ЛФК).

"В этом году центральную больницу Дальнеконстантиновского района включили в план капитального ремонта. В настоящее время здесь ведется капитальный ремонт в хирургическом и инфекционном отделениях. Требует, конечно, ремонта и крыльцо у главного входа, его тоже необходимо отремонтировать. Но, помимо этого, учреждению необходим зал лечебной физической культуры. Я дал поручение министерству здравоохранения проработать этот вопрос и отремонтировать помещение для организации такого зала", - сказал Глеб Никитин.

По информации руководства лечебного учреждения на зал ЛФК потребуется 2,5 млн рублей. Проектно-сметная документация полностью готова и прошла проверку в ГБУ "Нижегородсмета".

В настоящее время Дальнеконстантиновская центральная районная больница обслуживает почти 20 тысяч человек приписного населения. При ЦРБ работает поликлиника на 300 посещений и стационар, включающий в себя: хирургическое отделение, терапевтическое, детское, инфекционное и гинекологическое отделения. При больнице также действуют Суроватихинская уездная больница, Нижегородская сельская врачебная амбулатория и 16 ФАПов.