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Общество

Потепление до +27° прогнозируется в Нижегородской области в ближайшие дни

22 июля 2019 12:02  [416] Общество

Потепление до +27° прогнозируется в Нижегородской области в ближайшие дни. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

В понедельник, 22 июля, днем будет до +21°, возможен дождь. Во вторник и среду днем +25…26°, ночью +15…16°. Облачно, дожди.

Самым теплым днем на этой неделе станет четверг, воздух прогреется до +27°.

К выходным снова ожидается похолодание. В субботу, 27 июля, днем будет +22°, в воскресенье +18°, возможны кратковременные дожди.

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