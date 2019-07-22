Потепление до +27° прогнозируется в Нижегородской области в ближайшие дни. Об этом сообщает Гидрометцентр России.
В понедельник, 22 июля, днем будет до +21°, возможен дождь. Во вторник и среду днем +25…26°, ночью +15…16°. Облачно, дожди.
Самым теплым днем на этой неделе станет четверг, воздух прогреется до +27°.
К выходным снова ожидается похолодание. В субботу, 27 июля, днем будет +22°, в воскресенье +18°, возможны кратковременные дожди.
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