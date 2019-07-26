УК Дзержинска "ЖК Сервис 1" оштрафована за долги перед энергетиками Общество

Управляющая компания Дзержинска ООО "ЖК Сервис 1" привлечена государственной жилищной инспекцией Нижегородской области к административной ответственности и оштрафована на 250 тысяч рублей за долги по электроэнергии. Об этом сообщили в ПАО "ТНС энерго НН" 30 июля 2019 года.

Согласно п.4.1.д "Положения о лицензировании предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами", утвержденному постановлением правительства РФ от 28.10.2014 г. № 1110, наличие просроченной задолженности перед ресурсоснабжающей организацией является грубым нарушением лицензионных требований.

ООО "ЖК Сервис 1" управляет 15 многоквартирными домами в Дзержинске, просроченная задолженность по электроэнергии на общедомовые нужды составляет более 635 тысяч рублей за период с ноября 2017 года по май 2018 года, что было подтверждено судебными решениями.

В компании отметили, что по данным на 1 июля 2019 года суммарная задолженность за электроэнергию управляющих компаний Нижегородской области превысила 615 млн рублей.

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"ТНС энерго НН" — гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Нижегородской области, обслуживает более 39 тысяч юридических лиц и более 1,2 млн лицевых счетов физических лиц.