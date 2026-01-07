Куда сходить в новогодние каникулы-2026 в Нижнем Новгороде
Какие медицинские услуги станут бесплатными для нижегородцев
Графики работы банков, поликлиник и почты в новогодние праздники
Автобусные маршруты Нижнего Новгорода изменятся с 1 января
Общество

Более 1300 единиц спецтехники убирают снег в Нижнем Новгороде

07 января 2026 13:46 Общество
Более 1300 единиц спецтехники убирают снег в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде начались работы по расчистке улиц от снега после начала сильного снегопада, о котором ранее предупреждали синоптики.

Прогноз погоды скорректирован в сторону резкого увеличения объёмов осадков, существенно превышающих среднюю январскую норму. Осадки могут превысить 50 сантиметров.

Как сообщили в мэрии, для борьбы с последствиями непогоды задействованы 1345 единиц спецтехники и 3542 дорожных рабочих. В уборке участвуют муниципальные дорожные службы, подрядные организации и управляющие компании.

Расчистка проводится во всех районах города. Коммунальные службы прометают и обрабатывают проезжие части, а также вывозят снег за пределы улиц.
В администрации города сообщили, что ситуация находится под полным контролем. Меры реагирования были подготовлены заранее.

Напомним, накануне мэр Юрий Шалабаев собрал оперативный штаб в связи с приближением аномального снегопада, который начался 7 января.

Ранее ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС" предупредило жителей региона о сильных осадках, которые ожидаются не только в самом Нижнем Новгороде, но и в других районах области. Снегопад может продолжиться в ночь на 8 января.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных