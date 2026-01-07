Куда сходить в новогодние каникулы-2026 в Нижнем Новгороде
Графики работы банков, поликлиник и почты в новогодние праздники
Автобусные маршруты Нижнего Новгорода изменятся с 1 января
Какие медицинские услуги станут бесплатными для нижегородцев
Последние новости рубрики Общество
07 января 2026 14:22В Нижегородской области хотят увеличить штрафы за нарушение тишины
07 января 2026 13:46Более 1300 единиц спецтехники убирают снег в Нижнем Новгороде
07 января 2026 13:14Три тысячи кубометров мусора вывезли с нелегальных свалок в Канавине
07 января 2026 12:38Стало известно, что чаще всего нижегородцы ломают в новогодние праздники
07 января 2026 11:27109 новых случаев коронавируса зарегистрировали в Нижегородской области
07 января 2026 08:00Рейды в Нижнем Новгороде выявили свыше 140 случаев нелегальной торговли
07 января 2026 06:00Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Рождеством Христовым
06 января 2026 16:55Оперативный штаб собрали в Нижнем Новгороде из-за надвигающегося снегопада
06 января 2026 15:17В Лыскове простились с погибшим в зоне СВО Дмитрием Карповым
06 января 2026 15:00МЧС предупредило нижегородцев о сильном снегопаде 7 января
Общество

В Нижегородской области хотят увеличить штрафы за нарушение тишины

07 января 2026 14:22 Общество
В Нижегородской области хотят увеличить штрафы за нарушение тишины

Власти Нижегородской области собираются ужесточить наказание за нарушение тишины. Соответствующие изменения предложили внести в региональный КоАП. Проект уже опубликован для общественного обсуждения, которое продлится до 29 января.

Если поправки примут, больше платить придётся в первую очередь должностным и юридическим лицам. Сейчас чиновников штрафуют на сумму от 1 до 4 тысяч рублей, а за повторное нарушение — от 4 до 15 тысяч. В новой версии закона эти цифры вырастут до 5-10 тысяч и 10-20 тысяч рублей соответственно.

Юридические лица сейчас платят от 5 до 20 тысяч рублей, а за повторное нарушение — от 15 до 30 тысяч. После внесения изменений штрафы для них составят от 10 до 20 тысяч рублей и от 20 до 30 тысяч соответственно.

А вот для обычных граждан всё останется по-прежнему: от 3 до 4 тысяч рублей за первое нарушение и от 4 до 5 тысяч — за повторное.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что шум ухудшает условия жизни тех, кто живёт рядом с кафе, барами и другими заведений, которые находятся в жилых домах и торгуют алкоголем. Кроме того, многих беспокоят ночные строительные работы.

Ранее сообщалось, что штраф за неуведомление военкомата о переезде вырос в Нижегородской области с 2026 года.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
Правительство Нижегородской области Штраф
Фоторепортажи
Как прошла Рождественская фиеста в Нижнем Новгороде: фоторепортаж
06 января 2026 19:20Как прошла "Рождественская фиеста" в Нижнем Новгороде: фоторепортаж
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных