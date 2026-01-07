В Нижегородской области хотят увеличить штрафы за нарушение тишины Общество

Власти Нижегородской области собираются ужесточить наказание за нарушение тишины. Соответствующие изменения предложили внести в региональный КоАП. Проект уже опубликован для общественного обсуждения, которое продлится до 29 января.

Если поправки примут, больше платить придётся в первую очередь должностным и юридическим лицам. Сейчас чиновников штрафуют на сумму от 1 до 4 тысяч рублей, а за повторное нарушение — от 4 до 15 тысяч. В новой версии закона эти цифры вырастут до 5-10 тысяч и 10-20 тысяч рублей соответственно.

Юридические лица сейчас платят от 5 до 20 тысяч рублей, а за повторное нарушение — от 15 до 30 тысяч. После внесения изменений штрафы для них составят от 10 до 20 тысяч рублей и от 20 до 30 тысяч соответственно.

А вот для обычных граждан всё останется по-прежнему: от 3 до 4 тысяч рублей за первое нарушение и от 4 до 5 тысяч — за повторное.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что шум ухудшает условия жизни тех, кто живёт рядом с кафе, барами и другими заведений, которые находятся в жилых домах и торгуют алкоголем. Кроме того, многих беспокоят ночные строительные работы.

