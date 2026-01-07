Куда сходить в новогодние каникулы-2026 в Нижнем Новгороде
Общество

Рейды в Нижнем Новгороде выявили свыше 140 случаев нелегальной торговли

07 января 2026 08:00 Общество
Рейды в Нижнем Новгороде выявили свыше 140 случаев нелегальной торговли

Фото: администрация Нижнего Новгорода

В 2025 году в Советском районе Нижнего Новгорода провели более сотни рейдов, направленных на борьбу с незаконной уличной торговлей. Об этом сообщили в администрации района.

Глава района Александр Иванов рассказал, что проверки проходят каждую неделю. В них участвуют специалисты административно-технического и муниципального контроля, а также сотрудники полиции. Он отметил, что с начала года оформили 146 протоколов на продавцов, которые работали вне установленных мест. Все материалы передали мировым судьям, а по итогам рассмотрения назначили штрафов на сумму свыше 378 тысяч рублей.

Заместитель главы района по экономике и предпринимательству Марина Астапова подчеркнула, что особое внимание уделяют тем участкам, на которые чаще всего жалуются жители. По её словам, во время проверок специалисты не только выявляют нелегальные торговые точки, но и смотрят, соблюдают ли предприниматели условия аренды в нестационарных объектах.

Если торговля ведется за пределами разрешённой зоны, это считается административным нарушением по региональному законодательству. В случае регулярных нарушений договоры аренды могут расторгнуть, а сами торговые павильоны — демонтировать.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде обнаружили 17 случаев незаконной продажи пиротехники.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

