Какие медицинские услуги станут бесплатными для нижегородцев
Графики работы банков, поликлиник и почты в новогодние праздники
Автобусные маршруты Нижнего Новгорода изменятся с 1 января
Куда сходить в новогодние каникулы-2026 в Нижнем Новгороде
Общество

Более 7000 кубометров снега вывезли с улиц Нижнего Новгорода

07 января 2026 21:32
Более 7000 кубометров снега вывезли с улиц Нижнего Новгорода

Фото: администрация Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде продолжается интенсивная борьба с последствиями непрекращающегося снегопада, который обрушился на город. 

По информации департамента транспорта и дорожного хозяйства, с улиц уже вывезено свыше 7000 кубометров снега. Работы по очистке продолжаются без перерыва.

С 20:00 к расчистке города подключилась вторая смена сотрудников. Рабочие будут трудиться всю ночь, чтобы минимизировать последствия стихии и обеспечить проезд по дорогам.

Напомним, все городские службы, подрядные организации и управляющие компании переведены на усиленный режим работы

По прогнозам, за трое суток в Нижнем Новгороде может выпасть более 50 сантиметров снега — это превышает среднюю норму осадков за весь январь.

Администрация Нижнего Новгорода Снег
