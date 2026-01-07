Более 7000 кубометров снега вывезли с улиц Нижнего Новгорода

Фото:
В Нижнем Новгороде продолжается интенсивная борьба с последствиями непрекращающегося снегопада, который обрушился на город.
По информации департамента транспорта и дорожного хозяйства, с улиц уже вывезено свыше 7000 кубометров снега. Работы по очистке продолжаются без перерыва.
С 20:00 к расчистке города подключилась вторая смена сотрудников. Рабочие будут трудиться всю ночь, чтобы минимизировать последствия стихии и обеспечить проезд по дорогам.
Напомним, все городские службы, подрядные организации и управляющие компании переведены на усиленный режим работы.
По прогнозам, за трое суток в Нижнем Новгороде может выпасть более 50 сантиметров снега — это превышает среднюю норму осадков за весь январь.
