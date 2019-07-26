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Общество

Памятную аллею в честь освящения главного храма Успенского собора заложили в Сарове

31 июля 2019 15:51  [79] Общество

Фото: Кирилл Мартынов

Памятную аллею в честь освящения главного храма Успенского собора заложили в Сарове 31 июля 2019 года.

Как сообщили в пресс-службе правительства области, в посадке деревьев приняли участие полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий, директор ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ" Валентин Костюков, почетный научный руководитель "РФЯЦ-ВНИИЭФ", академик РАН Радий Илькаев. Все они члены попечительского совета по возрождению исторического облика Саровской и Дивеевской обителей в Нижегородской области.

Напомним, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в Нижегородскую область 31 июля 2019 года на торжества, посвященные Дням памяти Серафима Саровского. Он освятил главный храм Успенского собора Свято-Успенского мужского монастыря в Сарове.

После Чина Великого освящения предстоятель Русской Православной Церкви вручил награды за особый вклад в дело возрождения храмов членам совета.

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