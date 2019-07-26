Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит литургию в Дивееве Общество

Фото: Александр Воложанин

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 1 августа 2019 года проводит литургию на Соборной площади Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Сослужил Святейшему Патриарху Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий.

На богослужении присутствуют полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, председатель Законодательного собрания региона Евгений Лебедев, депутат Государственной думы РФ Артем Кавинов, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Напомним, 31 июля 2019 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил чин Великого освящения Успенского собора в Свято-Успенском мужском монастыре в Сарове. В память об этом событии члены попечительского совета по возрождению Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря и Свято-Успенского монастыря посадили деревья возле собора.

СПРАВКА:

Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь был основан в середине XVIII века рязанской помещицей Агафьей Мельгуновой, которая позже приняла монашеский постриг с именем Александры. В 1789 году после смерти матушки Александры забота о Дивеевской обители перешла к отцу Серафиму. В 1861 году общине был присвоен статус монастыря. В 1927 году монастырь был закрыт.

В 1991 году в Дивеевском монастыре возобновилась монашеская жизнь: 30 июля в Дивеево торжественно прибыли святые мощи прп.Серафима Саровского, обретенные в Санкт-Петербурге в Казанском соборе.

Преображенский собор, где находятся мощи прп. Серафима Саровского, был построен в 1903-1917 годах, однако из-за революционных событий тогда освящен не был. Его освящение состоялось лишь в 1998 году.

Важными событиями в жизни монастыря явились торжества 100-летия канонизации и 250-летия со дня рождения преподобного Серафима Саровского, торжественно отмеченные всеми православными христианами в 2003 и 2004 гг.