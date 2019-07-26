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Общество

Участники "Автопробега Дружбы" по маршруту Берлин – Москва посетят Нижегородскую область

05 августа 2019 09:31  [138] Общество

Участники пятого "Автопробега Дружбы" по маршруту Берлин – Москва посетят Нижегородскую область. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Маршрут автопробега, проходящий через Нижегородскую область, состоится с 5 по 7 августа. В состав делегации входит 24 жителя Германии.

В Нижнем Новгороде участники автопробега посетят Нижегородский кремль, где возложат цветы к Вечному огню, и музей истории ОАО "ГАЗ". Участники акции также встретятся с представителями некоммерческих организаций Нижегородской области, где узнают об этнокультурном многообразии региона и обсудят вопросы межнационального взаимодействия.

Как сообщили в департаменте внешних связей правительства Нижегородской области, в планах участников автопробега – пять маршрутов через 40 городов России общей протяженностью более 40 тысяч км. В частности, маршрут "Волга" предполагает посещение регионов Поволжья.

Напомним, что в 2018 году делегация участников автопробега Берлин – Москва посетила Нижегородскую область с 6 по 7 августа.

СПРАВКА:
Автопробег дружбы – это общественная инициатива некоммерческой организации Druschba Global e.V. (Германия).

НКО "Druschba Global e.V." при поддержке МИД России и других федеральных органов власти реализует данный проект с 2016 года. Трижды автопробег проходил по территории Нижегородской области.

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