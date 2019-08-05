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Культура и отдых

Русские народные песни исполнят в нижегородском метро 9 августа

07 августа 2019 16:16  [78] Культура и отдых

Фото: Роман Игнатьев

Русские народные песни исполнят в метро 9 августа 2019 года. Об этом сообщили в МП "Нижегородское метро".

Песни на станции метро "Московская" исполнит ансамбль "Любава" с 16:30 до 17:00.

Как сообщила пресс-секретарь департамента транспорта Елена Колосова, для того, чтобы организовать концерт в подземке, не нужен особый повод. 9 августа было выбрано случайно и не привязано к какой-либо дате. Важно исполнить композиции пока не наступит час пик.

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