Прокуратура добилась выплаты зарплаты более 2 тысячам нижегородцев Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Прокуратура добилась выплаты зарплаты более 2 тысячам нижегородцев. Об этом сообщил прокурор Нижегородской области Вадим Антипов на пресс-конференции 8 августа 2019 года.

В результате нижегородцам, которым работодатели задерживали или не выплачивали деньги, перечислено более 120 млн рублей.

В отношении нерадивых работодателей после вмешательства прокуратуры возбуждено 32 уголовных дела. Для сравнения, в 2018 году – было возбуждено 19 уголовных дел.

Как отметил Вадим Антипов, наибольший долг перед работниками в настоящее время у компании "ННСУ-620", строившей метро "Стрелка". На настоящий момент сумма непогашенного долга – 58 млн рублей.

Напомним, станция метро "Стрелка" открылась 12 июня. Контракт стоимостью 10,396 млрд рублей был заключен с ООО "Управление строительства – 620" 23 марта 2015 года. Срок выполнения работ был ограничен концом апреля 2018 года, однако подрядчик не успел закончить их вовремя. В июле 2018 года ГУММиД потребовал от компании выплатить неустойку за нарушение сроков исполнения контракта по ряду работ в размере 625,9 млн рублей. Кроме того, в суд было подано несколько исков о банкротстве компании.