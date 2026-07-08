Два человека пострадали в ДТП с мотоциклом и легковушкой в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: ГАИ по Нижегородской области

Легковушка врезалась в мотоцикл на улице Бринского в Нижнем Новгороде. По данным региональной ГАИ, авария произошла вечером 7 июля.

Установлено, что 33-летняя женщина за рулем «Хендай Гетс», поворачивая налево, не предоставила преимущество в движение мотоциклу «Триумф Дейтона» под управлением 28-летнего мужчины.

Пострадали оба водителя. Их госпитализировали. После медицинского осмотра женщину отпустили домой.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП.

Ранее мы рассказывали о жутком ДТП в Починках. Там столкнулись «Газель» и грузовик. В результате один человек погиб, трое пострадали.