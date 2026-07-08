Два человека пострадали в ДТП с мотоциклом и легковушкой в Нижнем Новгороде

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Легковушка врезалась в мотоцикл на улице Бринского в Нижнем Новгороде. По данным региональной ГАИ, авария произошла вечером 7 июля.
Установлено, что 33-летняя женщина за рулем «Хендай Гетс», поворачивая налево, не предоставила преимущество в движение мотоциклу «Триумф Дейтона» под управлением 28-летнего мужчины.
Пострадали оба водителя. Их госпитализировали. После медицинского осмотра женщину отпустили домой.
Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП.
Ранее мы рассказывали о жутком ДТП в Починках. Там столкнулись «Газель» и грузовик. В результате один человек погиб, трое пострадали.
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