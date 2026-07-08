Схему обналичивания более 100 000 000 рублей раскрыли в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде завершено расследование уголовного дела о незаконном обороте более 113 миллионов рублей. Обвиняемым проходит житель Москвы. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

По версии следствия, он приобрел 12 банковских карт и использовал их для проведения незаконных транзакций и обналичивания денег. Дело возбуждено по статье о неправомерном обороте средств платежей.

Фигуранта задержали в конце августа 2025 года у дома на улице Деловой. В его автомобиле полицейские нашли около миллиона рублей наличными, банковские карты, 20 мобильных телефонов, более 60 сим-карт и ноутбук. Машину отправили на спецстоянку.

Как установили следователи, в мае 2025 года мужчина решил зарабатывать на деятельности онлайн-казино. Он закупил телефоны, сим-карты и банковские карты, оформленные на третьих лиц, и стал посредником между игорным сайтом и игроками.

Деньги от клиентов поступали на подконтрольные ему счета. Когда сумма достигала 40 тысяч рублей, он снимал наличные и через пункт обмена цифровой валюты переводил средства на чужие криптокошельки, оставляя себе процент. За пять месяцев таким образом было переведено более 113 миллионов рублей.

В ходе расследования выяснилось, что четверо знакомых на постоянной основе предоставляли ему банковские карты третьих лиц. В декабре 2025 года их задержали сотрудники полиции при поддержке Росгвардии. Суд уже вынес им обвинительные приговоры.

В отношении жителя Москвы возбудили 12 уголовных дел по ч.3 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей), позже объединенных в одно производство. На время следствия ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В день задержания, по данным оперативников, он обналичил 1,5 миллиона рублей.

Следствие считает, что ему принадлежала ключевая роль в схеме — от дропперов до конечного вывода средств. Материалы дела направят в Нижегородский районный суд. По закону обвиняемому может грозить до шести лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что подпольное казино закрыли в Ленинском районе.