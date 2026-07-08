Массовая гибель пчел зафиксирована в Шатковском округе Происшествия

Фото: Telegram-канал Ni Mash

Массовый мор пчел зафиксирован в Шатковском округе в июле. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

Местные пасечники рассказали, что в начале июля проводилась химическая обработка сельскохозяйственных полей вблизи сел Великий Враг, Костянка, Богдановка и Крапивка. Они предполагают, что насекомые могли получить отравление во время этих работ. При этом точная дата и время обработки им неизвестны.

По мнению одного из пчеловодов, работы могли проводиться 4 июля либо несколькими днями ранее. Он отметил, что, если бы обработка велась в ночное время, последствий, вероятно, удалось бы избежать, однако опрыскивание якобы проводилось днем.

Пасечники сообщают, что случаи мора зарегистрированы на пасеках в Богдановке, Костянке, Великом Враге и Вечкусове. По их словам, пчелы продолжают погибать уже несколько дней. Насекомые ослабевают, ползают возле ульев, а другие пчелы выносят мертвых особей из гнезд.

Точные причины мора пока не установлены. Пчеловоды готовят коллективное обращение в местную ветеринарную станцию с просьбой провести проверку и установить обстоятельства произошедшего.

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