Пожарные спасли женщину после падения с пятого этажа в Дзержинске

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В Дзержинске женщина выпала из окна пятого этажа дома на проспекте Ленина, сообщили в ГУ МЧС по Нижегородской области.
От удара о землю ее спасла крыша балкона на третьем этаже, на которую она и упала, потеряв при этом сознание.
Очевидцы незамедлительно сообщили о случившемся по номеру «112». На место оперативно прибыл расчёт пожарно-спасательной части.
По словам руководителя спасательной операции, командира отделения 11 пожарно-спасательной части Анатолия Паркина, опасения вызывали травмы и неустойчивое положение пострадавшей.
«Женщина начала приходить в себя и в любую минуту могла упасть на землю», — отметил он.
С помощью автолестницы на узкую площадку балконной крыши подняли спинальный щит. Спасатели осмотрели пострадавшую, зафиксировали шейным корсетом и потом спустили на землю, где передали медикам.
В пожарной службе отмечают, что решающую роль сыграла слаженная работа расчёта и оперативный звонок очевидцев, благодаря которому удалось выиграть драгоценное время и спасти пострадавшей жизнь.
Ранее сообщалось, что молодой человек выпал из окна многоэтажки в Верхних Печерах.
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