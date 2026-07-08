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Происшествия

Пожарные спасли женщину после падения с пятого этажа в Дзержинске

08 июля 2026 13:12 Происшествия
Пожарные спасли женщину после падения с пятого этажа в Дзержинске

Фото: МЧС по Нижегородской области

В Дзержинске женщина выпала из окна пятого этажа дома на проспекте Ленина, сообщили в ГУ МЧС по Нижегородской области.

От удара о землю ее спасла крыша балкона на третьем этаже, на которую она и упала, потеряв при этом сознание.

Очевидцы незамедлительно сообщили о случившемся по номеру «112». На место оперативно прибыл расчёт пожарно-спасательной части.

По словам руководителя спасательной операции, командира отделения 11 пожарно-спасательной части Анатолия Паркина, опасения вызывали травмы и неустойчивое положение пострадавшей.

«Женщина начала приходить в себя и в любую минуту могла упасть на землю», — отметил он.

С помощью автолестницы на узкую площадку балконной крыши подняли спинальный щит. Спасатели осмотрели пострадавшую, зафиксировали шейным корсетом и потом спустили на землю, где передали медикам.

В пожарной службе отмечают, что решающую роль сыграла слаженная работа расчёта и оперативный звонок очевидцев, благодаря которому удалось выиграть драгоценное время и спасти пострадавшей жизнь.

Ранее сообщалось, что молодой человек выпал из окна многоэтажки в Верхних Печерах.

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Теги:
МЧС Падение с высоты
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