«КамАЗ» выехал на пешеходную зону на набережной в Павлове

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В Павлове грузовой автомобиль «КамАЗ» оказался на пешеходной части набережной. Кадры с места происшествия появились в сообществе «Мое Павлово» во «ВКонтакте».
Очевидцы не приводят подробностей случившегося. На опубликованном видео видно, что грузовик врезался в ограждение.
Информации о пострадавших на данный момент нет. Официальные комментарии по факту произошедшего пока не поступали.
Ранее сообщалось, что один человек погиб в ДТП с «Газелью» и грузовиком у Починок.
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