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Происшествия

«КамАЗ» выехал на пешеходную зону на набережной в Павлове

08 июля 2026 15:15 Происшествия
«КамАЗ» выехал на пешеходную зону на набережной в Павлове

Фото: сообщество "Мое Павлово" во "ВКонтакте"

В Павлове грузовой автомобиль «КамАЗ» оказался на пешеходной части набережной. Кадры с места происшествия появились в сообществе «Мое Павлово» во «ВКонтакте».

Очевидцы не приводят подробностей случившегося. На опубликованном видео видно, что грузовик врезался в ограждение.

Информации о пострадавших на данный момент нет. Официальные комментарии по факту произошедшего пока не поступали.

Ранее сообщалось, что один человек погиб в ДТП с «Газелью» и грузовиком у Починок.

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Теги:
ДТП Павлово
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