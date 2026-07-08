«КамАЗ» выехал на пешеходную зону на набережной в Павлове Происшествия

Фото: сообщество "Мое Павлово" во "ВКонтакте"

В Павлове грузовой автомобиль «КамАЗ» оказался на пешеходной части набережной. Кадры с места происшествия появились в сообществе «Мое Павлово» во «ВКонтакте».

Очевидцы не приводят подробностей случившегося. На опубликованном видео видно, что грузовик врезался в ограждение.

Информации о пострадавших на данный момент нет. Официальные комментарии по факту произошедшего пока не поступали.

Ранее сообщалось, что один человек погиб в ДТП с «Газелью» и грузовиком у Починок.