Тело неизвестного мужчины достали из озера в Дзержинске Происшествия

Неизвестный мужчина утонул в водоеме в Дзержинске 7 июля. Об этом сообщает ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Трагедия произошла около дома №35 по улице Шухова в поселке Дачный.

Из безымянного озера, не оборудованного для купания, специалисты извлекли тело погибшего.

Труп был передан сотрудникам правоохранительных органов. Обстоятельства случившегося уточняются.

Ранее мы сообщали о том, что ребенок и шестеро мужчин утонули в Нижегородской области за неделю.