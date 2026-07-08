Тело неизвестного мужчины достали из озера в Дзержинске

Неизвестный мужчина утонул в водоеме в Дзержинске 7 июля. Об этом сообщает ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Трагедия произошла около дома №35 по улице Шухова в поселке Дачный.
Из безымянного озера, не оборудованного для купания, специалисты извлекли тело погибшего.
Труп был передан сотрудникам правоохранительных органов. Обстоятельства случившегося уточняются.
Ранее мы сообщали о том, что ребенок и шестеро мужчин утонули в Нижегородской области за неделю.
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